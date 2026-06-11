プロ野球・ロッテの小島和哉投手が11日の中日戦先発へ意気込みを見せました。

今季は6試合に先発し2勝4敗、防御率2.72です。前回4日ヤクルト戦は7回1失点で自身2連勝。直近4試合連続で7イニングを投げ、うち3試合で7回1失点と安定した投球を続けています。

前回は中12日での先発となるなど、5月以降は登板間隔にゆとりがあった小島投手。「休みを長くもらっていたのでしっかりと体力いっぱいで(投げられた)。しっかりとここから頑張りたい」と、中6日での登板に意欲を見せます。

久しぶりの中6日での調整には「普段通りですけど、12(中12日)と比べたらとてつもない早さで回ってきた(笑)」と話し、「いつも通りのやれることもしっかり出来ているので頑張りたい」と意気込みました。

対する中日打線の印象を問われると岡林勇希選手の名を挙げ、出塁を警戒。「(後ろに)つながれると中軸にはいい右バッターも多いので、そこで長打というケースが一番良くないと思う。しっかりランナーを出さないようにしつつ、右バッターに大胆に攻めていくことが大事」と、細川成也選手らを擁する打線へのポイントを語りました。