歌舞伎俳優と結婚の元乃木坂46能條愛未、披露宴2次会の様子＆義母・三田寛子とのショット公開「愛が溢れててほっこり」「すべてが絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月10日、自身のInstagramを更新。義母の三田寛子とのショットや、披露宴の2次会での様子などを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「感動する」披露宴2次会での手繋ぎショット
4月3日に歌舞伎俳優の中村橋之助との入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した能條。今回の投稿では、タキシードを着用した橋之助と手を繋いで階段を下りる仲睦まじい姿などを披露している。
また、ウエディングケーキについては「35年前、中村の両親の披露宴では母が今田美奈子先生の生徒であったご縁から夢を叶えたいとウエディングケーキを作られたと聞いて 時を経て大変光栄なことに先生がプロデュースして下さり ため息がでるほどに素晴らしいケーキが完成しました」とエピソードを紹介。ケーキをバックに、洋菓子研究家で食卓芸術プロデューサーの今田氏と三田との3ショットも公開している。
その他にも2次会や披露宴についてのエピソードなどをつづり「この幸せ過ぎる思い出をしかと胸に刻んで、能條愛未としても中村愛未としても橋之助さんを支えられる立派な奥様になれるよう邁進いたします」と投稿を締めくくっている。
この投稿には「35年越しの三田さんとのエピソード感動する」「本当に素敵なケーキ」「先生も、そしておふたりともお美しい」「披露宴や2次会に愛が溢れててほっこり」「すべてが絵になる」「末永くお幸せに」などと反響が寄せられている。
能條は、2025年11月10日に橋之助との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「感動する」披露宴2次会での手繋ぎショット
◆能條愛未、義母・三田寛子とのショットを公開
4月3日に歌舞伎俳優の中村橋之助との入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した能條。今回の投稿では、タキシードを着用した橋之助と手を繋いで階段を下りる仲睦まじい姿などを披露している。
その他にも2次会や披露宴についてのエピソードなどをつづり「この幸せ過ぎる思い出をしかと胸に刻んで、能條愛未としても中村愛未としても橋之助さんを支えられる立派な奥様になれるよう邁進いたします」と投稿を締めくくっている。
◆能條愛未の投稿に反響
この投稿には「35年越しの三田さんとのエピソード感動する」「本当に素敵なケーキ」「先生も、そしておふたりともお美しい」「披露宴や2次会に愛が溢れててほっこり」「すべてが絵になる」「末永くお幸せに」などと反響が寄せられている。
能條は、2025年11月10日に橋之助との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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