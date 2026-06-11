日向坂46「17th Single ひなた坂 46 LIVE」Leminoで生配信
【モデルプレス＝2026/06/11】6月16日、17日に行われる日向坂46「17th Single ひなた坂 46 LIVE」の模様がLeminoにて生配信される。また、6月20日、21日にリピート配信される。
【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット
日向坂46「17th Single ひなた坂 46 LIVE」の配信実施が決定。センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46（日向坂46アンダーメンバー）ならではの熱量あふれるパフォーマンスを見ることができる。（modelpress編集部）
＜出演＞日向坂46
ひなた坂46：石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花、大田美月、蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、下田衣珠季、高井俐香、鶴崎仁香
＜生配信日時＞
・2026年6月16日（火）18:30（開場：17:30）
・2026年6月17日（水）18:30（開場：17:30）
＜リピート配信日時＞
・2026年6月20日（土）19:30（開場：18:30）
・2026年6月21日（日）19:30（開場：18:30）
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【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット
◆「17th Single ひなた坂 46 LIVE」Leminoで生配信
日向坂46「17th Single ひなた坂 46 LIVE」の配信実施が決定。センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46（日向坂46アンダーメンバー）ならではの熱量あふれるパフォーマンスを見ることができる。（modelpress編集部）
◆配信概要
＜出演＞日向坂46
ひなた坂46：石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花、大田美月、蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、下田衣珠季、高井俐香、鶴崎仁香
＜生配信日時＞
・2026年6月16日（火）18:30（開場：17:30）
・2026年6月17日（水）18:30（開場：17:30）
＜リピート配信日時＞
・2026年6月20日（土）19:30（開場：18:30）
・2026年6月21日（日）19:30（開場：18:30）
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