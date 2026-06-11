自分のファンだと思って近づいたら道枝駿佑のファンだったので選球眼が欲しい藤原丈一郎（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/11】なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた「パワフルプロ野球2026-2027」発売記念イベントに、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともに出席。自分に付けたいパワプロの特殊能力を明かし、メンバー・道枝駿佑にまつわるエピソードで会場を沸かせた。

【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける

◆藤原丈一郎、自分に付けたい特殊能力は「選球眼」


イベントでは、「自分に付けたいパワプロの特殊能力は？」という質問に回答する場面があった。

藤原はフリップに「選球眼」と記し、「僕は自分のファンを早く見つける」と理由を説明。「ライブでもそうですけど、街中とかで『あれ？あの人、絶対俺のこと好きやん』と思ったら、その近くに行ってアピールします」と明かした。

しかし、「たまに間違えてるんですよ」と苦笑い。「『なにわ男子のファンで〜』と言われた後、『道枝くんのファンです』って」とメンバー・道枝駿佑の名前を挙げ、会場の笑いを誘った。

続けて「これが選球眼があったらね」と話し、「『丈くんのファンです〜！』って、もっと自分のファンを見つけて喜ばせたい」と願望を語り、「ライブとかでもすぐファンの人を見つけられるように。手を振ってあげたい」とコメント。

司会者から「藤原さんのファンの皆さんも喜んでいると思います」と声を掛けられるも、山崎から「でも『全然見つけてねーじゃねえか』と思ってる人もいるかも」と言われると、藤原は笑いながら「ここからきわめていきたい！」とファンを大切に思う一面をのぞかせた。

「パワフルプロ野球2026-2027」は、人気モード「サクセス」の30周年を記念した新シナリオなどを収録したシリーズ最新作。6月11日に発売。（modelpress編集部）

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