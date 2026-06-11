なにわ男子・藤原丈一郎「絶対俺のこと好きやん」と近づくも道枝駿佑ファンだった 自分に欲しい特殊能力とは
【モデルプレス＝2026/06/11】なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた「パワフルプロ野球2026-2027」発売記念イベントに、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともに出席。自分に付けたいパワプロの特殊能力を明かし、メンバー・道枝駿佑にまつわるエピソードで会場を沸かせた。
【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける
イベントでは、「自分に付けたいパワプロの特殊能力は？」という質問に回答する場面があった。
藤原はフリップに「選球眼」と記し、「僕は自分のファンを早く見つける」と理由を説明。「ライブでもそうですけど、街中とかで『あれ？あの人、絶対俺のこと好きやん』と思ったら、その近くに行ってアピールします」と明かした。
しかし、「たまに間違えてるんですよ」と苦笑い。「『なにわ男子のファンで〜』と言われた後、『道枝くんのファンです』って」とメンバー・道枝駿佑の名前を挙げ、会場の笑いを誘った。
続けて「これが選球眼があったらね」と話し、「『丈くんのファンです〜！』って、もっと自分のファンを見つけて喜ばせたい」と願望を語り、「ライブとかでもすぐファンの人を見つけられるように。手を振ってあげたい」とコメント。
司会者から「藤原さんのファンの皆さんも喜んでいると思います」と声を掛けられるも、山崎から「でも『全然見つけてねーじゃねえか』と思ってる人もいるかも」と言われると、藤原は笑いながら「ここからきわめていきたい！」とファンを大切に思う一面をのぞかせた。
「パワフルプロ野球2026-2027」は、人気モード「サクセス」の30周年を記念した新シナリオなどを収録したシリーズ最新作。6月11日に発売。（modelpress編集部）
権利：一般社団法人日本野球機構承認 All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.（C）Konami Digital Entertainment
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◆藤原丈一郎、自分に付けたい特殊能力は「選球眼」
イベントでは、「自分に付けたいパワプロの特殊能力は？」という質問に回答する場面があった。
しかし、「たまに間違えてるんですよ」と苦笑い。「『なにわ男子のファンで〜』と言われた後、『道枝くんのファンです』って」とメンバー・道枝駿佑の名前を挙げ、会場の笑いを誘った。
続けて「これが選球眼があったらね」と話し、「『丈くんのファンです〜！』って、もっと自分のファンを見つけて喜ばせたい」と願望を語り、「ライブとかでもすぐファンの人を見つけられるように。手を振ってあげたい」とコメント。
司会者から「藤原さんのファンの皆さんも喜んでいると思います」と声を掛けられるも、山崎から「でも『全然見つけてねーじゃねえか』と思ってる人もいるかも」と言われると、藤原は笑いながら「ここからきわめていきたい！」とファンを大切に思う一面をのぞかせた。
「パワフルプロ野球2026-2027」は、人気モード「サクセス」の30周年を記念した新シナリオなどを収録したシリーズ最新作。6月11日に発売。（modelpress編集部）
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