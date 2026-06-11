投稿主さんの旦那さんが、猫さんの前で両手を広げたところ、仁王立ちになった猫さんが、両前足を広げて応戦してきたのだそう。動画は1,135回以上も再生され、「もっぷもぷ。かわいすぎますね」「お腹の…タプつきに目が行ってしまうぅ」とのコメントが集まっています。

【動画：同じ格好をして遊んでいる猫と旦那→微笑ましすぎる『戦いの様子』】

仁王立ちで飼い主さんに立ち向かう

Instagramアカウント「こまちฅ•ω•ฅ」さまに登場したこまちちゃんは、投稿主さんの旦那さんと遊んでいたのだとか。キャットタワーの上で仁王立ちになったこまちちゃんは、両手を大きく広げています。

こまちちゃんの正面には、同じく両手を広げた旦那さんがいたのだそう。2人とも同じ格好をしているようです。旦那さんが両手をゆらゆらと揺らすと、こまちちゃんが反応して、さらに両前足を大きく広げたのだとか。

猫パンチが炸裂！

こまちちゃんは、揺れている旦那さんの手に触ろうと、両前足を動かしていたとのこと。まるで獲物を捕まえようとしているかのようにも見えます。表情も真剣そのものだったのだとか。

そのうちこまちちゃんは、旦那さんに向かってパンチを繰り出して来たのだそう。右に左にと、連続でパンチを繰り出していたのだとか。そのたびにお腹がたぷたぷと絶妙に揺れていたとのことです。

甘えん坊のこまちちゃん

こまちちゃんは、生後2か月ほどの頃に投稿主さんたちの家族になったのだとか。投稿主さんが家に帰ってくると、いつもゴロゴロと喉を鳴らしながらお出迎えをしてくれるとのこと。

子猫時代から、ゴロゴロと喉をよく鳴らしていたのだそう。大人になってからは、投稿主さんに構ってほしくて、フミフミをしながら甘えてくることもあるのだとか。甘え上手なこまちちゃんでした。

猫パンチを炸裂させるこまちちゃんの姿は、Instagramで1,135回以上も再生され、「可愛すぎます！！」「もっぷもぷ。かわいすぎますね」「お腹の…タプつきに目が行ってしまうぅ」「楽しそう、私もやりたい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「こまちฅ•ω•ฅ」さまには、こまちちゃんの可愛らしい仕草を収めた動画がたくさん投稿されています。子猫時代からの成長の様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こまちฅ•ω•ฅ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。