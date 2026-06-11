「なんか決まらない、、」を解決！【40・50代】時短でシャレる♡「楽ちんヘア」

髪型がしっくりこない、朝のセットに時間をかけられない。そんな40・50代におすすめしたいのが、手軽にシャレ見えを狙える「楽ちんヘア」です。まとまりやすいシルエットや、毛先に動きが出やすいスタイルなら、頑張りすぎなくても垢抜けた印象に。乾かすだけで形になる髪型を選べば、忙しい朝の準備もスムーズに進みそう。扱いやすさと今っぽさを両立したヘアで、毎日のスタイリングをラクにしたい人は、ぜひ参考にしてみて。

結んでも下ろしてもかわいい

肩につくレングスにレイヤーを加えた外はねボブ。厚みも程よく残しているため、広がりにくくまとまりやすいのが魅力。@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とコメントしており、その時の気分に合わせたスタイルが楽しめそうです。下ろしても結んでもバランスよく決まりやすく、毎日のスタイリングに悩む人におすすめです。

2WAYで楽しめるぱつっとボブ + レイヤー

毛先をぱつっと揃えたボブに、表面に入れたレイヤーがふわっと動き立体的なシルエットに。@nico_saki.0420さんによると「プツッと丸くならないボブも外ハネくびれボブも出来ちゃう万能ボブ」とのことで、2つのスタイルを楽しめるそう。透明感のあるアッシュ系のカラーが、大人っぽく落ち着いた雰囲気を演出してくれます。

忙しい朝にも頼れるレイヤーボブ

顔周りからバックサイドにかけてレイヤーを入れたボブ。重すぎず軽すぎないバランスが、ナチュラルにまとまりのいいツヤ感のある仕上がりに。結んだ時もおくれ毛が顔周りに残るので、骨格をさりげなくカバーしてくれそう。ラフにまとめてもこなれて見えやすく、忙しい朝にも頼れるスタイルです。扱いやすさと大人っぽい抜け感を両立したい人にぴったりです。

首元すっきり見えのショートヘア

襟足を短くし頭の形に合わせてレイヤーを入れたショートスタイル。前髪も長めに残して流れるようにすることで、顔周りがすっきり見えそうです。さっと乾かすだけで形になりやすく、朝のスタイリングも時短できそう。軽やかな印象を楽しみたい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@nico_saki.0420様、@tomomi__hair様、@_kazuki0513様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。