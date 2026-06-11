バレーボールネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（NL）予選ラウンド第1週中国大会は、10日に開幕した。トルコ―米国の試合中にはまさかの珍事が発生。海外ファンの話題を集めている。

米国がセットカウント2-1とリードして迎えた第4セット、15-10の場面で珍プレーが起きた。

トルコの強烈なサーブで米国のレセプションが乱れると、ボールはトルコ側のコートの脇まで飛んだ。これを追いかけた米国のマアが何とかボールを繋ぐと、ヘインズがバックアタック。トルコの3枚ブロックを弾き飛ばし、ブロックアウトを奪ったかと思われた。

しかし、トルコのブロックを弾いたボールがマアの顔面に直撃。リプレー検証も行われたが、最後にボールに触れたのがマアだった為、得点はトルコに加算された。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xは、この珍事の一部始終を「もう一度見直してみて。このチャレンジには全てが詰まっていた。混乱、不安、巻き戻し……。そして誰もが100％の確信を持てない状況だった。歴史に残る出来事……そしてNG集にも残るかも」として、動画で投稿。海外ファンも反応している。

「笑い転げた、これは何のチャレンジだ？」

「ハハハハハハ」

「全く理解が追い付かない」

「それは間違った判定だろ！！」

「これはめちゃくちゃ面白いな」

試合はアメリカが3-1（25-20、20-25、25-20、25-23）で勝利している。



（THE ANSWER編集部）