俳優の駒田一（こまだ・はじめ＝61）が10日、自身のインスタグラムを更新し、ミュージカル「ミス・サイゴン」で子役「タム」を演じていた3人の俳優の現在の姿を公開した。駒田は10月から上演される同舞台でもエンジニア役を演じる。



【写真】おそろいお子様ランチが成長→すっかりお兄さん、お姉さんに

「お疲れさまでございます ミス・サイゴン」と前置き。「私のサイゴンデビューは2014年 その時のタムの三人」とコメントし、陣慶昭（じん・よしはる＝17）、新津ちせ（16）、浅沼みう（18）との4ショットを掲載。さらに2014年のものとみられる、お子様ランチを食べる子役3ショットも並べて掲載し「12年前だって」とツッコむようにつづった。



「この前の同窓会 そりゃ大きくなるよねえ」としみじみしながら同舞台の出演者の集まりがあったことを示唆。「ずっとウルウルしてました。オレのパスポート タム!!」と呼びかけた。



子役だった3人は現在もそれぞれ俳優として活躍中。新津はアニメ監督の新海誠氏の娘としても知られ、音楽ユニット「Foolin」メンバーとして「パプリカ」を歌い、2019、20年にはNHK紅白歌合戦にも出場した。



（よろず～ニュース編集部）