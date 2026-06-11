JFAとJリーグがコラボ

日本サッカー協会（JFA）とJリーグは6月10日、ワールドカップおよび2026/27シーズンのJリーグ開幕に向けた共同プロモーションの実施を発表した。

過去最大規模の施策となり、日本代表選手の歴代所属Jクラブをあしらった特別企画商品が販売される。

プロモーションのコンセプトは「街の誇りを、世界へ。」。地域に根差したクラブで育った選手たちが、日本代表として世界に挑むストーリーを通じて、日本サッカーの基盤としてのJリーグの価値を発信する。ワールドカップによる関心の高まりを活用し、日本代表とJリーグを一体的にアピールしてファン層の拡大を目指す。

注目されるのは、今後の展開として発表された日本代表とJリーグのコラボグッズだ。「原点＝Jリーグ」のストーリーを可視化するため、代表選手の歴代所属Jクラブを組み合わせた特別企画商品を展開する。「JFA×J.LEAGUE 2026SAMURAI BLUE（日本代表）選出メンバーTシャツ」（税込み4500円）や、「同タオルマフラー」（税込み2500円）が販売される予定で、詳細は決定次第発表される。

そのほか、6月8日からは森保一監督やMF久保建英らの軌跡を表現した交通広告が全国の主要駅で掲出され、TVやWEBでのプロモーション動画も公開中だ。21日までは、限定グッズのメタルグラフィが抽選で11人に当たるSNSキャンペーンも実施されている。ワールドカップ終了後には、8月7日に開幕する新シーズンに向けた施策へとつなげていく構えだ。（FOOTBALL ZONE編集部）