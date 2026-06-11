サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に幕を開ける。米国、カナダ、メキシコによる史上初の３か国共催で、出場チームは前回までの３２から４８に拡大。開幕戦のメキシコ―南アフリカ（同午前４時）から７月１９日（同２０日）の決勝まで熱い戦いが繰り広げられる。連覇がかかるアルゼンチン代表は３８歳のＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が健在で、４１歳のポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）も悲願の初優勝を狙う。フランスの主将を務めるＦＷキリアン・エムバペ（２７）、１８歳の神童ラミン・ヤマルらも主役になる瞬間を待ちわびている。

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アルゼンチン代表ＦＷメッシは前回カタール大会で７得点を挙げ、５度目のＷ杯出場でアルゼンチンを３６年ぶり３度目の世界一へ導き、１４年のブラジル大会（準優勝）に続く初の２度目のＭＶＰを受賞した。

史上初となる６度目のＷ杯に選出され、大会中の６月２４日に３９歳を迎える。世界最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多８度受賞した“神の子”の超絶技巧は健在。今大会で３得点すれば、ＦＷクローゼ（ドイツ、引退）の持つ最多得点記録１６点に並ぶ。自らのゴールで１９６２年大会のブラジル以来となる連覇に導きたい。

ポルトガル代表Ｃ・ロナウドは、メッシ、メキシコＧＫオチョアと並び、史上初の６大会連続で代表に選出された。マンチェスターＵ（イングランド）やＲマドリード（スペイン）など名門クラブで数々の栄冠に輝き、バロンドールは５度受賞。しかしＷ杯優勝だけは手にできていない。

２００６年ドイツ大会から５大会連続で出場し、全大会でゴールを挙げるという史上初の金字塔を打ち立てた。ただ最高成績は０６年の４位で、自身も決勝トーナメントではノーゴール。最後となる可能性が高いＷ杯前にＳＮＳで「いつもと変わらぬ情熱と誇り」とつづり、悲願へ静かに闘志を燃やしている。

前々回優勝、前回準優勝のフランスは、スーパーエースＦＷエムバペを擁する。１８年ロシア大会の決勝クロアチア戦で、１９５８年スウェーデン大会のペレ（ブラジル）以来、１０代での決勝戦得点者として名を刻んだ。２２年カタール大会決勝戦はアルゼンチンに敗れたもののハットトリックを記録。７戦８得点で得点王に輝いた。

守備意識の低さから今季は所属するＲマドリードで批判も浴びたが、電光石火のスピード、多彩で力のあるシュート、ゴール前での冷静さと攻撃面では規格外。３度目のＷ杯でチームを優勝に導き周囲の雑音を黙らせたい。

次世代スーパースター候補が１８歳の「神童」スペイン代表ＦＷヤマルだ。７歳から名門バルセロナの下部組織で育ち、１５歳でトップチームデビュー。切れ味抜群のドリブル、左足から繰り出す多彩なキックを持ち、クラブの先輩・メッシと比較されてきた。

優勝した２４年欧州選手権では、１６歳３６２日の大会史上最年少ゴールを記録。昨季のバロンドールで２位と近い将来、「世界一」の称号を手にしても不思議ではない。４月に痛めた左太もも裏の回復具合は気がかりだが、４大会ぶり２度目の優勝を狙うスペインの命運を握っている。

デカくて、速くて、うまい。ノルウェーの“怪物”ＦＷハーランド（２５）＝マンチェスターＣ＝は、まさにその言葉を体現する存在だ。１９５センチ、８８キロの圧倒的なフィジカルに加え、最高時速３６キロ以上を誇る脚力はもはや反則。技術の高さも一級品で、強弱を交えた多彩なシュートでゴールを量産する。直近４季で３度のプレミアリーグ得点王に輝き、Ｗ杯欧州予選では８試合１６得点の驚異的な記録で２８年ぶりのＷ杯出場へ導いた。当然、今大会の得点王候補筆頭である。

イングランド代表ＦＷハリー・ケインも注目の１人。代表デビュー８０秒で決めた初ゴールから１０日のコスタリカ戦まで１１４試合で積み重ねた得点は７９で代表歴代最多を誇る。Ｗ杯初出場の１８年ロシア大会で得点王を獲得し、所属するバイエルンの同僚でドイツ代表ＧＫノイアーが「ゴール前の殺し屋」と絶賛する決定力は健在だ。

日本と同組のオランダには“世界最高のセンターバック”ＤＦファンダイク（リバプール）が立ちはだかる。１９５センチと長身で、無敗で突破した欧州予選８試合で４失点の堅守を統率してきた。ＦＩＦＡのインタビューに「このチームが成し遂げてきたことを考えれば、Ｗ杯でも特別なことができると本当に信じている」と初優勝に自信があることを明かしている。