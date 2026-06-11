☆西武―広島（１８：００・ベルーナドーム）西武＝平良、広島＝ターノック

西武は１０日の広島戦で延長１０回に長谷川の左前安打でサヨナラ勝ち。９日の同戦でも９回に長谷川の右前安打でサヨナラ勝ちしており、２試合連続で長谷川のサヨナラ打で勝利。球団で２試合連続サヨナラ打（犠飛、四死球を含む）は西鉄時代の１９５３年大下弘、２００２年松井稼頭央に次ぎ、３度目となった。

３試合連続のサヨナラ勝ちなら２４年ソフトバンクが４月２７、２８、２９日（すべて西武戦）で勝って以来で、西武は初となる。

また、長谷川が３試合連続でサヨナラ打となると同一選手の３試合連続サヨナラ打（犠飛、四死球を含む）は史上初となる。

（その他のカード）

☆楽天―巨人（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝滝中、巨人＝田中将

☆日本ハム―ＤｅＮＡ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝孫易磊、ＤｅＮＡ＝東

☆ロッテ―中日（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、中日＝金丸

☆オリックス―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、ヤクルト＝下川

☆ソフトバンク―阪神（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝スチュワート、阪神＝伊藤将

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順