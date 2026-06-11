Boys be・角紳太郎「このままだと″クズ人間″に…」高校卒業後の新生活で早朝ウォーキング開始　自由奔放で飾らない18歳「髪形や行動を…温かく見守って」【インタビュー最終回】

Boys beの角紳太郎（18）が、12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（川村泰祐監督）に"シン・松野家の兄弟たち"のシン・十四松役で出演する。スクリーンデビューに「最初は何かのドッキリかなと思いましたよ」とビックリ。憧れの先輩でもあるAぇ! groupとの共演に「めっちゃうれしいです」と喜んだ。前回の本紙登場から３年がたち、いい意味で肩の力が抜けた等身大の姿を見せてくれた。

―高校卒業して新生活がスタート。

「学校がない分、だらけてますね（笑）。そんなに大きいことをしているわけではないんですけど、歩くようになりました。学校とかどこにも行ってない分、歩いてみるとか。そういうところからしていかないと、"クズ人間"になるなと思ったんで。１駅離れたところから歩いてみたりとか。30〜40分ぐらい歩いています」

―何か新しいもの、お店とか発見は。

「僕、朝日を見るのがめっちゃ好きなんですよ。日の出が好きで、朝５時ぐらいから歩いてたら、でっかい橋があったんです。そこを渡っていたら、めっちゃきれいに朝日が見えるところがあって、いいとこ見つけたなと思いました。案外近くても行ったことがなかったところ。歩かないと見つけられなかったなと思って、いい経験でしたね」

―歩くのは早朝が多いのか。

「バラバラですね。歩きたいなと思ったら行く、みたいな。これから夏になってくるので、今ぐらいの季節がまだギリギリぐらい。でも夜とかでも、涼しいときに歩こかなって感じです」

―夏は好きか。

「好きです。海とかめっちゃ行きたいですよ。忙しかったら行かれへんけど…。あとは地元の友達がいるんですけど、川で遊んだりすることも多かったですね。でも、もう（7月26日で）19歳になるし。今年は分からないけど、みんなで遊んでみたいですね。バカなことしてるのが一番楽しいんで」

―前回、本紙に登場したのが2023年9月。約３年たって変化は。

「ないですね。いい意味であんまり変わってないんかなって思います。何でもとりあえず楽しくやろうっていうのはあります。とりあえず嫌なこともやってみたら楽しくなるので、結局まずはやってみる、みたいなことですね」

―何か一つ変化を挙げるとしたら。

「後輩が増えましたね。先輩がいる環境が多かったから、後輩が増えたっていう面では、ちょっとちゃんとしようっていう意志は芽生えてきています。僕めっちゃ口べたで、うまく伝えられてないと思うんですよね。そういうのはもう（伊藤）篤志や、（池川）侑希弥とかに任せます。教えてあげられるとしたら返事とかかな。めっちゃ基本ですけど。『ここで返事するんやで』とかぐらいは言えるかなって思います」

―最後にファンの方にメッセージを。

「映画自体、面白いと思います。関西ジュニアも頑張って出てるので、見ていただけたら。この世界、空気感みたいなのを楽しんでいただけたらいいかなと思います。僕はまあ、これからも変わらず、こんな感じでやっていくと思うので、温かく見守ってください。人の言うことを聞くのが苦手なので、結構自由にやらせていただいています。なのでちょっと髪形や行動を…温かく見守っていただけたらなと思います」

飾らない18歳。"シン・松野家の兄弟たち"が、松野家とどう関わるのか。ぜひスクリーンで、角をはじめ関西ジュニアの熱演ぶりを見届けてほしい。

◆角 紳太郎（すみ・しんたろう）2007年7月26日、京都府生まれ。18歳。18年に関西ジュニアとして活動をスタート。20年に関西ジュニア内ユニット「Boys be」のメンバーに選出され、リーダーに。23年7月からKBS京都でソロ冠ラジオ「Boys be 角紳太郎のキョーミシンシン!!」（木曜・後9時30分）においてMCを務める。