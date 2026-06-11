くら寿司にて、2026年6月12日から14日までの3日間限定で人気の中トロが特別価格の一貫110円で登場！

さらに、同日より「サーモンと肉」フェアが開催されるほか、浜田雅功さんとコラボした「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」も販売します☆

くら寿司「中トロ」一貫110円

価格：110円

販売期間：2026年6月12日（金）〜6月14日（日）

※全店同一価格での販売

回転寿司チェーン「くら寿司」の人気メニュー「熟成中とろ(一貫)」が、3日間限定で特別価格の110円で販売！

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成させることで、旨みを最大限に引き出した一品です。

上質な脂の甘みとマグロの濃厚な味わいが、理想的なバランスで口の中に広がります。

※予定数量に達し次第、販売終了

「サーモンと肉」フェア

開催日：2026年6月12日（金）〜

サーモンや国産牛など、厳選した贅沢な食材を使用した「サーモンと肉」フェアを同日より開催。

「アトランティック 生サーモン（一貫）」や「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」などが提供されます。

アトランティック 生サーモン（一貫）

価格：160円

販売期間：2026年6月12日（金）〜6月21日（日）

回転寿司で人気のサーモンメニューの中でも、今回登場する「アトランティック 生サーモン（一貫）」は、脂乗りが良く、色鮮やかなサーモンのみを厳選。

一度も冷凍せずに空輸しており、生ならではの柔らかくとろっとした食感と、脂の甘みを堪能できます。

北海道 サーモン

価格：270円

販売期間：2026年6月12日（金）〜6月21日（日）

「北海道 サーモン」は、海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育てることが可能。

そのため、旨みが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴です。

国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）

価格：380円

販売期間：販売中〜6月21日（日）

持帰り：不可

フレンチの王道“ロッシーニ”をお寿司で表現した「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）には、赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用。

低温でじっくり火入れした国産牛のにぎりの上に、口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せています。

さらに醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけた、一貫がもたらす圧倒的な贅沢感が心ゆくまで楽しめる一品です。

台湾ルーローハン

価格：180円

販売期間：2026年6月12日（金）〜6月21日（日）

※お持ち帰り不可

台湾の定番大衆料理であるルーローハンをイメージしたお寿司が新登場。

豚バラ周辺の希少な軟骨部位“パイカ”を絶妙なバランスで加熱することで、コリコリとトロトロが共存する新食感を楽しめます。

五香粉と、酢飯との相性を考えたうな丼のタレで味付けし、スパイスの風味がクセになる濃厚な味わいに仕上げられています。

燻製合鴨ロース

価格：115円

販売期間：2026年6月12日（金）〜6月21日（日）

粗挽き黒胡椒でアクセントを効かせ、鴨肉と相性抜群のりんごチップで香り豊かに燻した「燻製合鴨ロース」

スパイシーな刺激とともに、口いっぱいに広がる芳醇な燻香を堪能できます。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

浜田雅功さんとのコラボメニュー「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」

価格：500円

販売期間：2026年6月12日（金）〜7月5日（日）

※全店同一価格での販売

「くら寿司」アンバサダーの浜田雅功さんとのコラボメニュー！

2026年6月に開催された、くら寿司が協賛するMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」発の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェスティバル2026」の会場に出店したキッチンカーで連日完売となった大人気コラボメニューが「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」として全国の店舗でも期間限定で楽しめるようになりました☆

浜田さんの好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べる「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」は、国産玄米黒酢を使用した「粉末米黒酢」が味の決め手。

独特の風味と旨みのある酸味に、黒胡椒・白胡椒の刺激をプラスすることで、スパイシーでクセになる味わいに仕上げられています。

※予定数量に達し次第、販売終了

「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード（全6種）」プレゼント

「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」を注文すると、「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード（全6種）」をランダムでプレゼント。

そのうち1種類はレアカードとなっています。

カードの裏面は全種類共通で、「ごぶごぶラジオ」メンバーの浜田さんのほか、出演メンバーの似顔絵（ライセンス井本さん、どりあんず堤さん・平井さん、サカイストまさよしさん、瀬下豊さん、ゲラゲラ星人さん）が入ったオリジナルのデザインが採用されています。

試食した浜田雅功さんの感想

「これ美味いな！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」

※『ごぶごぶラジオ』での試食シーン（ごぶごぶラジオ公式Ｘより）

お得な中トロ、贅沢な味わいのサーモン＆肉、浜ちゃん絶賛の「酸辣湯ポテト」と、気になる企画が盛りだくさん！

くら寿司の熟成中とろ(一貫)110円、「サーモンと肉」フェア、コラボメニュー「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」は、すべて、2026年6月12日（金）より期間限定で登場します。

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