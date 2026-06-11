松下奈緒、ゴッホへの愛炸裂「ジャポニズムの要素がたくさん」 デジタルアート鑑賞を楽しむ
俳優の松下奈緒が11日、東京・TOKYO DREAM PARKで行われた最新デジタルアート施設 「レーヴ・デ・リュミエール（光の夢）」メディア向け内覧会に登壇。アート愛を語り尽くした。
【全身ショット】きれい…アイスブルーのスカートをまとった清楚な松下奈緒
あす12日のグランドオープンを記念して開催された同イベント。アートや音楽に精通している松下は一足先に同施設でのデジタルアートを楽しんだ。ゴッホやガウディのデジタルアートを鑑賞し、「思っていた以上の空間が広がっていて、その絵の中に飛び込んだかのようなゴッホの目線でこれを書きたかったんだろうなというのが、同じ気持ちになれるような空間でした」とにっこり。
さらに、ゴッホの名作「ひまわり」のデジタルアートについて松下は「花束に囲まれたみたいな、お花畑にいるような感覚になれる」とし、「ゴッホの色合いや筆のタッチ、日本のことが好き、ジャポニズムの要素がたくさん見られて、それがわかるような展示をされていたのがうれしかった」とゴッホ愛を炸裂させた。
また、同施設の“アートのシャワーで、目醒める。”というコンセプトについては「全身で感じられる美術というのは、それだけ見終わった後にパワーを吸い取られる感覚があったんですけど」と語りながらも、「やっぱり元気になれる。絵を見ることはいいことなんだなと、日頃からしていきたいと思いました」とほほ笑んだ。
“アートのシャワーで、目醒める。”をコンセプトとしている同施設は、光と音を融合させた最新デジタル技術によって本格アートを表現。フランス・プロヴァンスで発祥し、10拠点目として日本に初上陸した。五感で味わう圧倒的な空間で、誰もがアートを身近に感じ、好きになるきっかけを提供する。
【全身ショット】きれい…アイスブルーのスカートをまとった清楚な松下奈緒
あす12日のグランドオープンを記念して開催された同イベント。アートや音楽に精通している松下は一足先に同施設でのデジタルアートを楽しんだ。ゴッホやガウディのデジタルアートを鑑賞し、「思っていた以上の空間が広がっていて、その絵の中に飛び込んだかのようなゴッホの目線でこれを書きたかったんだろうなというのが、同じ気持ちになれるような空間でした」とにっこり。
また、同施設の“アートのシャワーで、目醒める。”というコンセプトについては「全身で感じられる美術というのは、それだけ見終わった後にパワーを吸い取られる感覚があったんですけど」と語りながらも、「やっぱり元気になれる。絵を見ることはいいことなんだなと、日頃からしていきたいと思いました」とほほ笑んだ。
“アートのシャワーで、目醒める。”をコンセプトとしている同施設は、光と音を融合させた最新デジタル技術によって本格アートを表現。フランス・プロヴァンスで発祥し、10拠点目として日本に初上陸した。五感で味わう圧倒的な空間で、誰もがアートを身近に感じ、好きになるきっかけを提供する。