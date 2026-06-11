【ワールドカップ】NHKの放送スケジュール 1次リーグの日本戦2試合など地上波でもずらり＜一覧＞
「FIFA ワールドカップ 2026」が、日本時間の12日に開幕する。NHKは、日本代表の全試合を地上波とBSで生中継、大会全104試合を高精細なBSP4Kで放送する。
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■NHK放送予定（時間は試合開始の日本時間）
【1次リーグ】
地上波で日本戦2試合含む、計19試合を生中継（NHK ONEで同時・見逃し配信）
BSで1試合（日本戦）
フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継
6月12日（金）総合テレビ 午前4時 メキシコ vs. 南アフリカ （開幕戦）
6月13日（土）総合テレビ 午前4時 カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ
6月14日（日）総合テレビ 午前10時 ハイチ vs. スコットランド
6月15日（月）総合テレビ 午前5時 日本 vs. オランダ
6月16日（火）総合テレビ 午前1時 スペイン vs. カボベルデ
6月16日（火）総合テレビ 午前4時 ベルギー vs. エジプト
6月17日（水）総合テレビ 午前10時 アルゼンチン vs. アルジェリア
6月19日（金）総合テレビ 午前10時 メキシコ vs. 韓国
6月20日（土）総合テレビ 午前4時 アメリカ vs. オーストラリア
6月20日（土）総合テレビ 午前9時30分 ブラジル vs. ハイチ
6月21日（日）総合テレビ 午前2時 オランダ vs. スウェーデン
6月21日（日）BS 午後1時 日本 vs. チュニジア
6月22日（月）総合テレビ 午前1時 スペイン vs. サウジアラビア
6月23日（火）総合テレビ 午前9時 ノルウェー vs. セネガル
6月24日（水）総合テレビ 午前2時 ポルトガル vs. ウズベキスタン
6月25日（木）総合テレビ 午前4時 スイス vs. カナダ
6月25日（木）総合テレビ 午前10時 チェコ vs. メキシコ
6月26日（金）総合テレビ 午前8時 日本 vs. スウェーデン
6月27日（土）総合テレビ 午前4時 ノルウェー vs. フランス
6月28日（日）総合テレビ 午前11時 ヨルダン vs. アルゼンチン
■決勝トーナメント
地上波で計15試合を生中継（NHK ONEで同時・見逃し配信）
15試合の内訳は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦、決勝
日本代表の試合は勝ち上がりにより1回戦はBSで生中継、2回戦以降はすべて地上波で生中継
■BSP4K
今大会の全104試合を生中継と録画で放送
地上波で生中継する34試合（1次リーグ19試合、決勝トーナメント15試合）はBSP4Kでも同時生中継
■NHK ONE（インターネットサービス）
1次リーグから決勝まで、地上波の計34試合、大会期間中のハイライト番組はすべてNHK ONEで同時・見逃し配信。ハイライト番組は連日夜に「デイリーハイライト」を放送するほか、試合をコンパクトにまとめた2分のハイライト番組も連日放送。
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■NHK放送予定（時間は試合開始の日本時間）
【1次リーグ】
地上波で日本戦2試合含む、計19試合を生中継（NHK ONEで同時・見逃し配信）
BSで1試合（日本戦）
フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継
6月13日（土）総合テレビ 午前4時 カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ
6月14日（日）総合テレビ 午前10時 ハイチ vs. スコットランド
6月15日（月）総合テレビ 午前5時 日本 vs. オランダ
6月16日（火）総合テレビ 午前1時 スペイン vs. カボベルデ
6月16日（火）総合テレビ 午前4時 ベルギー vs. エジプト
6月17日（水）総合テレビ 午前10時 アルゼンチン vs. アルジェリア
6月19日（金）総合テレビ 午前10時 メキシコ vs. 韓国
6月20日（土）総合テレビ 午前4時 アメリカ vs. オーストラリア
6月20日（土）総合テレビ 午前9時30分 ブラジル vs. ハイチ
6月21日（日）総合テレビ 午前2時 オランダ vs. スウェーデン
6月21日（日）BS 午後1時 日本 vs. チュニジア
6月22日（月）総合テレビ 午前1時 スペイン vs. サウジアラビア
6月23日（火）総合テレビ 午前9時 ノルウェー vs. セネガル
6月24日（水）総合テレビ 午前2時 ポルトガル vs. ウズベキスタン
6月25日（木）総合テレビ 午前4時 スイス vs. カナダ
6月25日（木）総合テレビ 午前10時 チェコ vs. メキシコ
6月26日（金）総合テレビ 午前8時 日本 vs. スウェーデン
6月27日（土）総合テレビ 午前4時 ノルウェー vs. フランス
6月28日（日）総合テレビ 午前11時 ヨルダン vs. アルゼンチン
■決勝トーナメント
地上波で計15試合を生中継（NHK ONEで同時・見逃し配信）
15試合の内訳は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦、決勝
日本代表の試合は勝ち上がりにより1回戦はBSで生中継、2回戦以降はすべて地上波で生中継
■BSP4K
今大会の全104試合を生中継と録画で放送
地上波で生中継する34試合（1次リーグ19試合、決勝トーナメント15試合）はBSP4Kでも同時生中継
■NHK ONE（インターネットサービス）
1次リーグから決勝まで、地上波の計34試合、大会期間中のハイライト番組はすべてNHK ONEで同時・見逃し配信。ハイライト番組は連日夜に「デイリーハイライト」を放送するほか、試合をコンパクトにまとめた2分のハイライト番組も連日放送。