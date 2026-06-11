【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米中央軍は１０日（米東部時間）、イラン国内の複数の標的に対し、自衛目的の攻撃を行ったと発表した。

これに対し、イラン軍中央司令部は１１日、「ホルムズ海峡を封鎖する」と発表。通航しようとするあらゆる船舶を攻撃すると表明するなど軍事的な緊張が高まっている。

米中央軍によると、攻撃は米東部時間１０日午後５時１５分（日本時間１１日午前６時１５分）に開始した。米軍によるイランの軍事施設への攻撃は２日連続となる。「イランの不当かつ継続的な侵略への対応」だと説明している。複数の米メディアによると、イラン南部の防空施設や弾薬庫などが攻撃対象となった。

トランプ米大統領は攻撃に先立ち、ホワイトハウスで記者団に「きょうも激しく攻撃するつもりだ」と述べ、「合意まであと一歩だったが、彼らは時間を稼ぎ続け、我々をバカにしている」とイランへの怒りをあらわにしていた。

米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏は攻撃開始前にイランへの軍事的選択肢について協議し、「大規模で短期間の作戦」を検討したという。米中央軍は米東部時間１０日午後９時（日本時間１１日午前１０時）、イランの軍事施設への空爆を完了したと発表した。

一方、イラン国営テレビなどは１１日未明に南部のゲシム島やバンダルアッバスなどで爆発音が聞こえたと報じた。その後、ホルムズ海峡の「封鎖」を発表し、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」はバーレーンやクウェートに報復攻撃したことを明らかにした。革命防衛隊はホルムズ海峡の通航を試みた船舶２隻を攻撃したとも主張している。米中央軍は、ホルムズ海峡を商船が通航しているとして封鎖を否定した。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は１０日、自身のＳＮＳに米国がイランの重要インフラ（社会基盤）を攻撃すると脅しているとし、「これは（米国による）力の誇示ではなく、切羽詰まっていることの表れだ」と指摘したうえで、「イランはいかなる圧力や脅威にも屈しない」と投稿した。