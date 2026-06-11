具合が悪く、横になっていたという飼い主さんの元にやってきた柴犬さん。心配してくれているのかと思いきや…まさかの行動が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、小さな子どものようなその行動は記事執筆時点で2.1万回を超えて表示されることとなりました。

【動画：具合が悪く横になっていると、犬が見に来て…『心配してくれた』と思いきや→予想と違う『まさかの行動』】

具合が悪くて横になっていると、やってきた犬

Xアカウント『@shiba_suzu_kina』に投稿されたのは、柴犬さんの可愛すぎる行動。

この日、具合が悪くて横になり休息をとっていたという飼い主さん。すると、柴犬「きなこ」ちゃんが様子を見に来てくれたのだといいます。

心配してくれるのかと思いきや…『まさかの行動』が話題

心配してくれているのかと思いきや…姿勢を低くして『遊ぼうポーズ』を見せてくれたというきなこちゃん。

『なんで寝てるの！』『どうしたの！』『元気だして！』と言わんばかりにぴょこぴょことプレイバウをしながら、声を掛け続けてくれたのだといいます。

労る…という表現とは程遠いものの、きなこちゃんなりに飼い主さんを励まそうとする姿はまるで小さな子どものようでとても愛おしいものだったそう。

『ほらほら！げんきだして！』体育会系の明るく楽しげな応援をみせてくれたきなこちゃんのお姿は、飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ママさん大丈夫？って確認してるんだよね」「お大事に」などのコメントが寄せられています。

個性溢れる柴犬姉妹の日常

2021年3月14日生まれのきなこちゃんには、2018年8月22日生まれの「すず」ちゃんという素敵なお姉さんの存在も。いつでもどこでも一緒に過ごすその関係性はとっても尊いもの。

ワンプロも、居眠りもイタズラも…一緒に楽しむすずちゃん、きなこちゃんのお姿は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shiba_suzu_kina」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。