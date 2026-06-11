ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した山田琉聖選手と中井亜美選手に11日、県民栄誉賞が贈られました。



＜記者リポート＞

「いま中井亜美選手と山田琉聖選手が県庁に到着しました。また会場からは可愛いと言った声も聞かれます。そして二人の首にはきらきらと輝く銅メダルがかけられています」



歓迎の拍手で迎えられたのは、ことしのミラノ・コルティナオリンピックで活躍した山田琉聖選手と中井亜美選手です。





妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手はスノーボードハーフパイプで銅メダルを獲得。

新潟市出身の中井亜美選手はフィギュアスケートで大技トリプルアクセルを決め銅メダルを獲得しました。



ふたりの功績を称え、花角知事から県民栄誉賞が贈られました。





県民栄誉賞はスポーツや芸術・文化学術研究などで際立って活躍した新潟県にゆかりのある人に贈られ、これまでに13人、1団体が表彰されています。



【山田琉聖選手】

「自分は新潟県出身じゃないんですけど2年前から新潟県妙高市の専門学校に来てトレーニングをしてこの県民栄誉賞をいただけたってことすごくうれしく思います」



【中井亜美選手】

「やっぱり新潟の皆さんの応援のおかげでこうやってオリンピック銅メダルをかけてこの場所に戻ってこれたのがすごくうれしいです」



山田選手と中井選手には新潟県スポーツ協会から「スポーツ栄光賞」、そして中井選手は地元新潟市から「新潟市スポーツ大賞」も贈られています。