◆部下の「大丈夫です」を真に受ける上司が陥る危険なワナ

部下が動いてくれない、距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下の心を動かす「少しずるい」共感スキル

日々のマネジメントにおいて、部下の話に耳を傾ける「共感力」は欠かせない武器です。ここでは、その共感力をさらに応用し、リーダーが部下の心を動かすための「少しずるい共感スキル」について解説していきます。

まずは、そのスキルの前提となる重要な概念、「心のキャパシティ（許容量）」の話から始めましょう。

マネジャー自身が持つ「心のキャパシティ」

共感とは、相手の気持ちに寄り添う真摯な姿勢ですが、それをずっと維持し続けるのは決して簡単なことではありません。なぜなら、人間の心には人それぞれに限界点、すなわち「キャパシティ」が存在するからです。

まずは、マネジャーである自分自身の心にも、無限の余裕があるわけではないという事実を自覚することが重要です。

「共感のオーバーフロー」に注意する

部下が抱える悩みや強い感情に寄り添うことは大切です。しかし、ただひたすらに相手の話を聞き続けていると、どうなるでしょうか。

それは、限られた大きさのコップに水を注ぎ続けるようなものです。やがて水があふれてしまうように、相手の感情を受け止め続けることで、マネジャー自身の心も許容量を超え、オーバーフローを起こしてしまいます。すると、「もうこれ以上は聞けない……」という「共感の限界」に達してしまうのです。

無意識のシャットアウトが招く信頼の崩壊

共感の限界に達した時、人は自分自身の心を守るため、無意識のうちに相手をシャットアウトしてしまうことがあります。

恐ろしいのは、その一瞬の態度の変化を部下は敏感に察知するということです。その瞬間、相手に「拒絶された」「突き放された」と受け取られてしまえば、せっかく開きかけた部下の心の扉が一気に閉ざされ、築きかけていた信頼関係がゼロに戻ってしまいかねません。

自分の限界を知ることが、共感の第一歩

部下の心を動かし、深い信頼関係を築くためには、リーダー自身が「自分の心のキャパシティ」を事前に把握しておく必要があります。

無理をしてオーバーフローを起こす前に自分の限界を察知し、心の余裕を保つこと。これこそが、共感倒れによる関係崩壊を防ぎ、部下と持続的な信頼関係を築くための「ずるい共感スキル」を使いこなす第一歩なのです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。