「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

絶対に出世させてはいけない人

同期の中で、「仕事はできそうなのに、なぜか管理職にしてはいけない空気がある人」がいます。

その特徴は、非常にシンプルです。「決めない人」です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

これは、ある製造業の課長の話です。

彼は、部下のマネジメントではなく、自らのプレーヤーの動きばかりとっていました。

部下から指示を仰がれても、決めることをせず、「あなたはどうしたいの？」と、判断を部下に委ねていたのです。

しかし、自分が決めていないからといって、リーダーである自分の責任を免れるわけではありません。

自分の役割を理解し、決めることに対して躊躇をなくしていかなくてはいけません。

――『リーダーの仮面』より

このタイプの人は、一見すると「部下の自主性を尊重している人」に見えます。

しかし実態は違います。

ただ、「責任を負いたくない」のです。

判断ミスしたくない。

嫌われたくない。

責任を持ちたくない。

だから、「あなたはどうしたいの？」とボールを返し続ける。

これは、マネジメントではありません。

リーダーには「立つ位置」がある

リーダーは、自分が立っている「位置」について考える必要があります。

ピラミッドのどこにいるかを把握し、下からの情報を判断し、意思決定をする範囲を知るのです。

――『リーダーの仮面』より

リーダーには、「立つ位置」があります。

部下と同じ位置ではない。

プレイヤーの位置でもない。

「決める側」の位置です。

つまり、部下から情報を受け取り、それを整理し、判断する。

これが役割です。

しかし、出世させてはいけない人は、この位置を理解していません。

「伝言ゲーム上司」は最悪

うまくいっていない会社の中間管理職の人たちを見ていると、「位置」を勘違いしている人が多くいます。

部下の言うことをそのまま上に伝えて決めてもらうような「伝言ゲームだけをする人」です。

そうではなく、あなたが決められるものは、あなたが決める。

その「位置」の考え方を身につけましょう。

――『リーダーの仮面』より

これは本当に多いです。

部下の話をそのまま上に流す。

上の指示をそのまま下に流す。

自分では何も決めない。

つまり、「中継地点」になっているだけ。

しかし、会社はそんな人に高い給料を払いたいわけではありません。

必要なのは、「自分の範囲で判断できる人」です。

同期の中で、絶対に出世させてはいけない人。

それは、「決めることから逃げる人」です。

優しい人に見えるかもしれない。

話しやすい人かもしれない。

しかし、リーダーの本質は、決断することです。

責任を負い、位置を理解し、自分で決める。

これができない人を管理職にすると、組織は止まってしまうのです。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。