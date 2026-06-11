職場で嫌われる人は「自分で考えろ」と言う。好かれる人はどうする？

「答えをすぐ聞くな、まず自分で考えろ」――そう言えば部下が育つと思っていないか。じつはその一言が、部下を思考の迷路に追い込み、時間を奪い、自信を奪っている可能性がある。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「自分で考えろ」は、指導ではなく怠慢かもしれない

相談に来た部下に、こう言ったことはないか。

答えをすぐに聞くな。まずは自分で考えてみろ。

教育的指導のつもりだろう。

しかし著者は、これを「準備のない『自分で考えろ』は、上司の怠慢だ」と言い切る。

特に経験の浅い部下に対しては、なおさらだ。

泳げない人を海に突き落として「自力で岸まで戻ってこい」と言っているのと同じだ、と著者は表現する。

部下は思考の迷路に迷い込み、時間を浪費し、 自信を喪失し、溺れてしまう。

「考えろ」と言っていい条件が、じつはある

相談に来た部下に対して、教育的指導のつもりでこう言ってしまうことが多くあります。 答えをすぐに聞くな。まずは自分で考えてみろ

しかし、準備のない「自分で考えろ」は、部下を育てる指導ではなく、上司の怠慢です。

特に、経験の浅い部下に対して「自分で考えろ」と言うのは、泳げない人を海に突き落として「自力で岸まで戻ってこい」と言っているのと同じです。

部下は思考の迷路に迷い込み、時間を浪費し、自信を喪失し、溺れてしまいます。

私がコンサルタント時代、尊敬する先輩から叩き込まれた「鉄則」があります。

「部下に『考えろ』と言っていいのは、お前自身の中に『考え』があるときだけだ」

なぜなら、正しいフィードバックとは、「上司の考え（基準）」と「部下の考え」の「ギャップ（差分）」を埋める作業だからです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

著者がコンサルタント時代に先輩から叩き込まれた鉄則は、シンプルだ。

「部下に『考えろ』と言っていいのは、お前自身の中に『考え』があるときだけだ」

この言葉には、フィードバックの本質が凝縮されている。

正しいフィードバックとは、「上司の考え（基準）」と「部下の考え」のギャップを埋める作業だ。

上司の中に「考え」がなければ、ギャップを測ることも、埋めることもできない。

「自分で考えろ」と言える上司は、すでに自分の答えを持っている上司だけだ。

「好かれる上司」は、先に自分の考えを持っている

部下が相談に来たとき、まず自分ならどう考えるかを持っていること――

それが、育てる上司の出発点だ。

どう思う？と聞く前に、自分はこう考える。あなたはどう思うか？と問いかける。

この順番を変えるだけで、部下は「基準」を手がかりに自分の考えを深められる。

「考えろ」は、上司が考えを持っているときにはじめて、育成の言葉になる。

持っていないときは、ただの放置だ。

次に部下が相談に来たとき、「自分で考えろ」と言う前に、まず自分の考えを一つ用意することだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）