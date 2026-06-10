年間6万円以上の節約になる場合も！格安スマホに今すぐ変えるべき人の条件とは？

社会人3年目・ZAi編集部員のザイゼンが、お金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「格安スマホはどう選ぶ？」。CMでもよく目にする格安スマホ。“安かろう悪かろう”と思われがちだが、きちんと選べば何ら問題なく利用可能で、スマホ料金を大幅に削減できる。ここでは、商品比較サービス「マイベスト」で「通信会社・通信キャリア」のジャンルを担当する高山健次さんに教えてもらった格安スマホの選び方や、おススメのブランドを紹介！（ダイヤモンド・ザイ編集部 イラスト：オゼキイサム）

「ダイヤモンド・ザイ」2026年7月号の「目指せ！ おカネ名人」を基に再編集。データはすべて雑誌掲載時のもの。

スマホの無制限プランは、ほとんどの人は不要!?

適切な通信容量に見直しすれば大幅な節約に！

ザイゼン 先輩が三大キャリアから格安スマホに変えろって言うんです。

高山 月の利用料金を安くしたいなら、格安スマホ一択です。特にドコモ・ソフトバンク・auの三大キャリアで通信容量の無制限プランを契約している人は見直すといいですね。30GBもあれば、実はほとんどの人は十分。格安スマホに乗り換えて適切な通信容量のプランにすると、かなり安くなりますよ。

ザイゼン 逆に、三大キャリアのままでいたほうがいい人っていますか？

高山 限られますね。例えば、外で動画を観るから、どうしても通信容量を無制限にしたい人。ほかに、出張や旅行など海外での利用が多い人や、山の中などで衛星通信を使う人とか。これらの条件に当てはまらない人は、格安スマホで問題ないです。

ザイゼン 格安スマホを選ぶときのポイントはどこですか？

高山 通信の品質が一番重要です。料金が安くなっても、通信が遅くなったら本末転倒ですから。

ザイゼン ストレスですもんね。

高山 格安スマホは大きく分けると2タイプあります。三大キャリアが運営しているものと、それ以外。おススメは前者です。これらは三大キャリアの回線と同じものを使っているため、通信品質が安定しています。

ザイゼン CMでよく見ます！

高山 これら以外の格安スマホは、三大キャリアの回線の一部を間借りしている形です。お昼や人混みなど、回線が混雑する時間帯や場所では通信が遅くなりがち。よほど安いなどの理由がない限りおススメしません。

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