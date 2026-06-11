◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。６回２／３を投げて今季ワーストの６安打４失点（自責３）。規定投球回にはあと１アウト届かなかった。防御率は１・０６に悪化。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”は継続も今季初めて１点台となった。リリーフ陣が逆転されて７勝目は幻となった。

打者としては３回に本塁打性の当たりを左翼手に“ホームランキャッチ”される不運もあったが、３点を追う９回に“打ち直し”となる１２号２ラン。月別最多の本塁打を放っている６月に通算６４発目となった。

首の違和感で４試合連続の欠場となった正捕手スミスは負傷者リスト（ＩＬ）入りが決定。ロバーツ監督は「スミスはＩＬ入りする。代わりにチャッキー・ロビンソンが昇格する。彼は明日チームに合流だ。（スミスの）ＩＬは可能な限りさかのぼって適用し、その後の状況を見ていく」と説明した。

大谷はこの日、今季１１登板目で初めてスミスとではなくラッシングとのバッテリーだった。「ちょっと首を降る回数は多かったですけど、しょうがないかなと。１回目のバッテリーではあるので、これから組むこともあると思いますし、次回どうなるか分からないですけど、また話し合っていきたいと思ってます」と話した。