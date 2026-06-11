タレント・熊切あさ美が誕生日を迎え、祝福を受ける様子をアップした。

熊切は１１日までに自身のインスタグラムで、「昨日また一つ年を重ねました」と４６歳の誕生日を迎えたことを報告し、「たくさんのメッセージにプレゼントありがとうございます」と感謝の気持ちを記した。「今が１番若い 今が１番可愛い そう自分にいい聞かせて毎日過ごしていきたいです 健康第一だね この一年もよろしくお願いします」と続け、誕生日ケーキと大きなブーケを手にしたショットをシェアした。

この投稿にはタレントの北斗晶から「あさ美おめでとう〜年を重ねるごとに綺麗になっていくーーーー」、元テレビ東京の福田典子アナウンサーから「こちらでも…お誕生日おめでとうございます いつも優しく接してくださってありがとうございます！またいつかお会いしたいです 素敵な一年になりますように！」とコメントが寄せられ、ファンからは「一番可愛いですよ」「あさみさんますます綺麗になりますね！」「これからも若々しく美しく」「お誕生日おめでとうございます ステキな１年になりますように」「本当にお美しすぎて目標にさせて頂いております」「また一つ素敵な女性になりましたね」などの声が寄せられている。