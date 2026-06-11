レースクイーンの成沢紫音（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のセパレート・コスチューム姿を披露した。

黒と赤のハートマークの絵文字とともに、スーパー耐久シリーズ第3戦・富士24時間レースでクラス優勝した「SAKAE MOTORSPORTS」の黒＆赤のセパレート・コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「今日もかっこ良くて、とても美しいね」「カッコ良い〜っす」「今日も美人やわ〜」「めちゃめちゃ可愛い」「On様 サイコーかよ」「カッコいい！！」「可愛くてカッコいい」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。

26年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、GT300クラスに参戦するLEON RACING65号車を応援する、「LEON RACING LADY」などで活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。