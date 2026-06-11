父が亡くなった後、口座が凍結される前に「150万円」を私の口座へ移しました。葬儀費用に備えたつもりでも、「不正な引き出し」と見なされることはあるのでしょうか？ 相続税にも影響しますか？

父の死亡後に口座から150万円を移しても「不正な引き出し」になるとは限らない

親が亡くなると、その時点で預金は相続財産になります。銀行が死亡を把握すると口座は凍結されますが、銀行が死亡の事実を知らない間は、キャッシュカードやネットバンキングを利用して預金を動かせる場合があります。

そのため、今回のケースのように、父親の死亡後に150万円を自分の口座へ移したとしても、それだけで直ちに「不正な引き出し」と判断されるわけではありません。

重要なのは、お金を何のために移したのか、そしてその後実際にどのように使ったのかです。例えば、葬儀社への支払い、火葬費用、僧侶へのお布施など、実際に葬儀関連費用として使用したのであれば、その事実を説明できる可能性が高いでしょう。

一方で、引き出した資金の使途が不明だったり、個人的な買い物や生活費に充てたりした場合は、他の相続人から問題視される可能性があります。



他の相続人の同意なく使うと相続トラブルになる可能性がある

法律上、相続開始後の預金は相続人全員の共有財産として扱われます。そのため、たとえ長男や長女であっても、自分だけの判断で相続財産を自由に使えるわけではありません。

例えば、兄弟姉妹がいるにもかかわらず、150万円を自分の口座へ移し、そのまま管理していた場合、「遺産を勝手に持ち出した」と受け取られることがあります。実際には葬儀費用のためだったとしても、事前説明がなかったり領収書が残っていなかったりすると、後から疑念を持たれる原因になります。

相続では、お金の流れを明確にしておくことが非常に重要です。葬儀費用として使用したのであれば、振込記録や領収書を保管し、他の相続人にも説明できる状態にしておきましょう。透明性を確保することで、不要なトラブルを防ぎやすくなります。



葬儀費用として引き出した預金は相続税にどう影響する？

「葬儀費用に使ったのだから相続財産から除外されるのでは」と考える人もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

相続税は、原則として亡くなった時点で保有していた財産を基準に計算します。そのため、死亡時点で存在していた預金は、たとえ後から引き出して葬儀費用に使った場合でも、基本的に死亡時点の残高を相続財産として扱います。

例えば、父親の死亡時点で口座残高が500万円あり、その後150万円を引き出して葬儀費用に充てた場合、相続税の計算では死亡時点の500万円が基準になります。

ただし、一定の葬儀費用については相続税の計算上、遺産総額から差し引くことが認められています。国税庁によれば、火葬費用や埋葬費用、通夜や葬儀にかかった費用、読経料などは、葬式費用として控除対象になります。反対に、香典返しや墓地購入費用などは対象外です。

したがって、150万円を引き出した事実そのものよりも、「死亡時点の財産として適切に申告されているか」「葬儀費用として正しく処理されているか」が重要になります。



葬儀費用のための資金移動は記録を残し、相続人へ共有することが大切

父親が亡くなった後、口座凍結前に150万円を自分の口座へ移したとしても、その行為だけで直ちに違法や不正と判断されるわけではありません。しかし、そのお金は本来、相続財産の一部です。使途を明確にせず管理すると、他の相続人とのトラブルや税務上の疑念につながる可能性があります。

特に葬儀費用として使用した場合は、領収書や振込履歴を保管し、何にいくら使ったのかを説明できる状態にしておくことが大切です。また、相続人同士で情報共有を行うことで、後から「勝手に使われた」という誤解を防げます。

相続税の申告が必要になる場合は、引き出した資金の扱いについて税理士などへ相談することも有効です。早めに専門家へ確認しておけば、相続手続きを円滑に進めやすくなり、安心して故人を見送ることができるでしょう。



出典

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.4129 相続財産から控除できる葬式費用

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー