笑い飯・哲夫、第4子誕生を生報告「立ち会いが初めてできなかった」理由に反響「ロマンチック」「素敵」
【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・笑い飯の哲夫（51）が6月10日、ラジオ番組「赤maru」（FM大阪／月〜木曜15時〜）に生出演。第4子の誕生を報告した。
【写真】35歳人気芸人、第1子抱える姿
MCから「3人の父親やったわけですけれど、4人目お生まれに…」と振られると、哲夫は「なりました」と第4子の誕生を報告。そして、哲夫は「（産まれたのは）先週ですね。奈良の十津川村っていうえらい山奥にロケ行ってまして、その最中やったんよね。すごい十津川村にご利益のある神社がありまして『縁がなかったらたどり着けない』って言われているようなすごい秘境の神社があって、そこにロケ行ってて」と振り返った。
続けて「ちょうど、そこの本殿のメインの神さんのところで手を合わせて、ロケなんですけど珍しくお賽銭入れさせてもうたんですよ。『ちょうど（産まれるのが）今日あたりかな？』ぐらいやったから、安産祈願をさせてもらって。ちょうど（出産の）立ち会いが初めてできなかった」と明かし「その祈願させてもらったぐらいに産まれた」と喜び。「妻はホンマに頑張ってくれましたよ」と語った。さらに「自分が“陣痛タクシー”になって送らなあかんとかあるし、子どもの飯作ったり洗濯したりとかもあるし」と1週間ほど禁酒していたことを話していた。
この放送を受け、視聴者からは「ロマンチック」「素敵」「おめでとうございます！」「祈願したくらいに産まれるのすごい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
哲夫は2016年に一般女性と結婚したことを報告。これまでに3人の子どもを授かっている。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆哲夫、第4子誕生を報告
MCから「3人の父親やったわけですけれど、4人目お生まれに…」と振られると、哲夫は「なりました」と第4子の誕生を報告。そして、哲夫は「（産まれたのは）先週ですね。奈良の十津川村っていうえらい山奥にロケ行ってまして、その最中やったんよね。すごい十津川村にご利益のある神社がありまして『縁がなかったらたどり着けない』って言われているようなすごい秘境の神社があって、そこにロケ行ってて」と振り返った。
この放送を受け、視聴者からは「ロマンチック」「素敵」「おめでとうございます！」「祈願したくらいに産まれるのすごい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
◆哲夫、2016年に結婚
哲夫は2016年に一般女性と結婚したことを報告。これまでに3人の子どもを授かっている。（modelpress編集部）
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