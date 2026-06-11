【青柳総本家×MAISON KAYSER】「ういろうバターサンド(小倉･抹茶･さくら)」新発売【ジェイアール名古屋タカシマヤ限定】

青柳総本家は、「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)JR名古屋タカシマヤ店」とコラボレーションし、限定商品「ういろうバターサンド(小倉･抹茶･さくら)」の3種を6月19日から発売する。

同店は、6月19日にリニューアルオープンする「ジェイアール名古屋タカシマヤ」のグルメエリア「デリシャスコート」に位置する。

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〈プチバゲットにういろう&発酵バターを挟んだ限定商品〉

「青柳ういろう 上がり(こしあん)･抹茶･さくら」を、発酵バターと一緒にプチバゲットに挟んだ同店舗限定の商品。通常のプチバゲットよりもサイズを小さくすることで、ういろうの味が引き立つように工夫した。ういろうの上には、高級な天日海塩「フルールドセル」をアクセントで振りかけて、甘さが引き立つようにした。

【商品詳細】

◆ういろうバターサンド 小倉:税込594円

◆ういろうバターサンド 抹茶:税込519円

◆ういろうバターサンド さくら:税込519円

〈MAISON KAYSER(メゾンカイザー)について〉

フランスで確立した「ルヴァン･リキッド」という液化天然酵母技術を核とした伝統的かつハイクオリティな天然酵母パンづくりを採用。低温で長時間発酵させたパン生地をしっかり焼き込み、味わい深いパンを手頃な価格で提供している。

「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)JR名古屋タカシマヤ店」は、「ジェイアール名古屋タカシマヤ」のリニューアルに合わせ、地下2階から1階に移動した。これにより、営業時間が早くなり、通勤や観光時に利用しやすくなったという。

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