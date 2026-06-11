秋野暢子、“ラップで巻いた”手作り「焼き鯖の棒寿司」が並ぶ豪華夕食を披露「これ絶対うまいやつ!!」「お見事!!」
俳優の秋野暢子（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「焼き鯖の棒寿司」をはじめとした彩り豊かな夕食を披露した。
【写真】「これ絶対うまいやつ!!」秋野暢子の“ラップで巻いた”手作り棒寿司など豪華な手料理
秋野は「今夜は焼き鯖の棒寿司がメインかな」とつづり、この日の夕食メニューを公開。投稿では、酢飯にショウガとシソをのせ、香ばしく焼いたサバを重ねてラップでしっかり巻いたという手作りの「焼き鯖の棒寿司」を紹介し、柴漬けを混ぜ込んだピンク色の酢飯バージョンも用意したことを明かしている。
そのほかにも、娘の好物だというエビをライスペーパーで包んで揚げた創作料理や、炊飯器でじっくり煮込んだ鶏の手羽中、新玉ねぎのレンジ蒸し、白菜のさっぱり漬けなど、品数豊富な手料理が並んだ。
エビ料理については「ケチャップと豆板醤とお水とニンニクと生姜のタレ」を添えたと説明。新玉ねぎはポン酢とバターをのせて加熱し、黒こしょうとパセリを散らして仕上げたという。また、白菜の漬物は「白出汁と酒とみりんと砂糖を少し」「袋に全部入れて冷蔵庫で2時間」とレシピも紹介し、家庭で再現しやすい工夫を披露している。
最後は「こんな感じのご飯になりました。まぁまぁ美味しく出来たかな」と控えめにつづったが、公開された写真からは料理へのこだわりが伝わる内容となっていた。
この投稿にファンからは、「これ絶対うまいやつ!!」「お見事!!」「焼き鯖の棒寿司食べたい」「本当に忙しいのに手作りの料理される暢子さん素敵な方ですねぇー」「全て美味しそうです」「娘さん幸せですね」「最近鯖がちょっとお高いので鯖鮨美味しですよね」「さすが、お料理上手です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「これ絶対うまいやつ!!」秋野暢子の“ラップで巻いた”手作り棒寿司など豪華な手料理
秋野は「今夜は焼き鯖の棒寿司がメインかな」とつづり、この日の夕食メニューを公開。投稿では、酢飯にショウガとシソをのせ、香ばしく焼いたサバを重ねてラップでしっかり巻いたという手作りの「焼き鯖の棒寿司」を紹介し、柴漬けを混ぜ込んだピンク色の酢飯バージョンも用意したことを明かしている。
エビ料理については「ケチャップと豆板醤とお水とニンニクと生姜のタレ」を添えたと説明。新玉ねぎはポン酢とバターをのせて加熱し、黒こしょうとパセリを散らして仕上げたという。また、白菜の漬物は「白出汁と酒とみりんと砂糖を少し」「袋に全部入れて冷蔵庫で2時間」とレシピも紹介し、家庭で再現しやすい工夫を披露している。
最後は「こんな感じのご飯になりました。まぁまぁ美味しく出来たかな」と控えめにつづったが、公開された写真からは料理へのこだわりが伝わる内容となっていた。
この投稿にファンからは、「これ絶対うまいやつ!!」「お見事!!」「焼き鯖の棒寿司食べたい」「本当に忙しいのに手作りの料理される暢子さん素敵な方ですねぇー」「全て美味しそうです」「娘さん幸せですね」「最近鯖がちょっとお高いので鯖鮨美味しですよね」「さすが、お料理上手です」などのコメントが寄せられている。