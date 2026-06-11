ジャングリア沖縄、期間限定「ふらっとチケット」登場 旅程にぴったりハマる“短時間滞在向け”新チケット
ジャングリア沖縄が、開業1周年を記念したアニバーサリープログラム第2弾として、新チケット「ふらっとチケット」を発売すると発表した。沖縄旅行中の限られた時間でもパークを楽しみたいという来場者の声を受けて導入されるもので、2026年7月1日から9月30日までの期間限定で利用できる。
【図】金額など「ふらっとチケット」概要
ジャングリア沖縄は、沖縄北部・やんばるに位置するテーマパーク。1周年のテーマとして「沖縄のみなさんと、次のジャングリアへ。」を掲げ、来場者から寄せられた意見や要望をもとにサービス向上を進めている。
今回登場する「ふらっとチケット」は、3〜4時間程度の短時間滞在を想定した新たなチケットプラン。沖縄美ら海水族館や北部エリアの観光スポットと組み合わせながら、旅程の合間にパークを体験したい旅行者向けに企画された。
チケットには入場券に加え、対象アトラクション1回分の利用権が含まれる。利用できるアトラクションは「ダイナソー サファリ」「やんばるトルネード」「ファインディング ダイナソーズ」「やんばるフレンズ」「トレジャー ファイト」の5種類。さらに体験したい場合は、1回1980円で追加購入できる。
また、パーク内で実施されるショーやストリートエンターテインメント、レストラン、ショップは利用制限なく楽しめる。入場時間の指定もなく、朝からでも午後からでも旅程に合わせて利用できる。
料金は大人2970円、小人（4〜12歳）1980円（ともに税込）。販売は6月10日午後8時から公式サイトで開始された。対象入場期間は7月1日から9月30日までとなる。
なお、「ふらっとチケット」では「ホライゾンバルーン」や「バギーボルテージ」など一部アトラクションは利用対象外となる。複数のアトラクションを存分に楽しみたい来場者には、引き続き各種体験が含まれる「1Dayチケット」の利用を推奨している。
【図】金額など「ふらっとチケット」概要
ジャングリア沖縄は、沖縄北部・やんばるに位置するテーマパーク。1周年のテーマとして「沖縄のみなさんと、次のジャングリアへ。」を掲げ、来場者から寄せられた意見や要望をもとにサービス向上を進めている。
チケットには入場券に加え、対象アトラクション1回分の利用権が含まれる。利用できるアトラクションは「ダイナソー サファリ」「やんばるトルネード」「ファインディング ダイナソーズ」「やんばるフレンズ」「トレジャー ファイト」の5種類。さらに体験したい場合は、1回1980円で追加購入できる。
また、パーク内で実施されるショーやストリートエンターテインメント、レストラン、ショップは利用制限なく楽しめる。入場時間の指定もなく、朝からでも午後からでも旅程に合わせて利用できる。
料金は大人2970円、小人（4〜12歳）1980円（ともに税込）。販売は6月10日午後8時から公式サイトで開始された。対象入場期間は7月1日から9月30日までとなる。
なお、「ふらっとチケット」では「ホライゾンバルーン」や「バギーボルテージ」など一部アトラクションは利用対象外となる。複数のアトラクションを存分に楽しみたい来場者には、引き続き各種体験が含まれる「1Dayチケット」の利用を推奨している。