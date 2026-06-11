第１０８回全国高校野球選手権の南北海道大会の抽選会が１０日、札幌市など４か所で行われ、出場する９６チームの対戦カードが決まった。

道高校野球連盟は夏の北北海道、南北海道大会で支部予選を廃止し、今年から新方式を導入。南大会は２０日にとましんスタジアム（苫小牧市）とテーオーオーシャンスタジアム函館（函館市）で開幕し、決勝は７月２１日にエスコンフィールド北海道（北広島市）で行われる。

支部予選を廃止、北と南大会に集約

道高野連は、広い道内を１０地域（支部）に分けて大会を運営している。

南大会の場合、昨年までは札幌、室蘭、函館、小樽の各支部予選を勝ち抜いた代表計１６チームで行われてきた。しかし支部予選ごとの出場チーム数が異なり、代表になるまでの試合数に差があった。

昨夏の支部予選では、ほとんどのチームが２、３試合を勝てば南大会に進出できたが、支部によっては４試合を勝たなければ代表になれないチームもあった。

こうした課題解決のため、道高野連は支部予選を廃止し、北大会、南大会をそれぞれ一つのトーナメントに集約した。

南大会は１、２回戦が２０〜２８日に４支部の５会場で、３回戦〜準々決勝が７月８〜１３日に札幌麻生球場（札幌市北区）とテーオーオーシャンスタジアム函館で行われる。準決勝と決勝の会場がエスコンフィールド北海道となる。

１０日は支部ごとに抽選会が行われ、札幌啓北商業高校（札幌市南区）では、札幌支部の５３チームがくじを引いた。南大会連覇を狙う北海は２７日が初戦で、恵庭北―石狩翔陽の勝者と対戦する。北海の小野悠真主将（３年）は「守備からリズムを作って攻撃につなげる野球をし、連覇を目指す」と意気込みを見せた。