令和の大学生はどこで出会いを見つけているのでしょうか。株式会社アイベック（福岡市中央区）が運営する出会い・恋愛マッチングアプリサービス『ハッピーメール（ハッピー）』が実施した調査によると、「恋人がいる」と答えた人は約6割で、その恋人との出会いは「同じ大学」が最多となりました。



【調査結果】恋人との出会いはどこでしたか？

調査は、全国の大学生の男女200人（男女各100人）を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「現在恋人がいる」とした大学生は115人（57.50％）となりました。



これを男女別に見ると、男性は51人（51.00％）、女性では64人（64.00％）と、男性よりも女性のほうが多くなっています。



「恋人がいる」と回答した115人に「恋人と出会った場所」を尋ねたところ、「同じ大学」（32人／27.83％）が最も多くなり、次いで「マッチングアプリ」（21人／18.26％）、「友人の紹介」（16人／13.91％）が続きました。



ちなみに、「マッチングアプリでの出会い」についての考えを男女別に見ると、男性は「ありだと思う」が69人（69.00％）、「なし」が31人（31.00％）という結果になった一方、女性では「あり」と「なし」がいずれも50人（50.00％）と賛否が同数となり、男女で受け止め方に差が見られました。



マッチングアプリあり派からは、「普段の生活では出会えない人と効率よく知り合えるうえ、価値観や条件を事前に確認できるので、真剣な出会いにつながりやすいと思う」（男性）、「身近な人との恋愛は、友人に気を遣われたり、別れた後のことを気にしてしまうが、マッチングアプリの出会いはそういうことがないので」（女性）といった意見が寄せられました。



一方、マッチングアプリなし派の意見としては、「直接会ってからいいなと思ってから進んでいきたい」（男性）、「知らない人と恋人関係になることに不安がある」（女性）など、出会い方の安全性とコミュニケーション様式が否定理由として寄せられました。