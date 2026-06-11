俳優の波瑠さんと麻生久美子さんがW主演する日本テレビ系ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」の最終回が6月10日、放送されました。終盤のシーンに人気俳優がチラリと映り、ネット上で話題になっています。



【写真】人気俳優のまねをする麻生久美子さん

劇中に登場する書店に張り出された新刊宣伝のポスター。建築思想家としてポーズを取るのは俳優のオダギリジョーさん。



ドラマ放送中からネット上では「ポスターもしかしてオダギリさん？」「オダギリさんに似てる」などとざわつきました。



放送終了直後、麻生さんのマネジャーはXとインスタグラムの投稿を更新。「オダギリさん、今回も登場してくれました いつもいつもありがとう！ 大切なお友達です にしても、カッコいい写真です」と種明かし。オダギリさんのポスターの横で、オダギリさんのポーズをまねる麻生さんのオフショット写真を公開しました。



麻生さんマネジャーの投稿に対し、ネット上では「やっぱり！」「ドラマ見てて『あれっ？』って思ってました」「びっくり」「時効警察コンビありがとう」「友情出演だ」「ズッ友で尊い」などの反応が相次いでいます。



オダギリさんと麻生さんは2006年放送開始の人気ドラマシリーズ「時効警察」で共演して以来、プライベートでも親友関係が続いていると公言。2025年には、麻生さんが主演を務めたドラマ「魔物」（テレビ朝日系）の最終回にオダギリさんが友情出演し、話題になりました。