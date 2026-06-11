「激痩せ美女」本田望結、純白ドレス姿に反響！ 「このためのピラティスだったの!?」「お姫様綺麗です」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月10日、自身のInstagramを更新。純白のドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】本田望結の純白ドレス姿
ファンからは「美しい〜！可憐！」「お姫様綺麗です」「どんどん綺麗になってる」「大人っぽくなって、色気が」「激痩せ美女」「このためのピラティスだったの!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】本田望結の純白ドレス姿
「大人っぽくなって、色気が」望結さんは「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』出席させていただきました」と報告。Mrs. GREEN APPLEが主催するエンターテインメントショー「CEREMONY」に出席した時の4枚の写真を公開しています。望結さんは、上品な純白のドレスを着用。大人の女性の色気が際立っている印象です。
妹・紗来さんはミニワンピース姿で出席また、妹でフィギュアスケート選手・タレントの本田紗来さんも同日、自身のInstagramを更新。同ショーに出席したことを報告し、写真を公開しています。紗来さんは、胸元の大きな花飾りが特徴的なミニワンピース姿。品がありつつもガーリーな雰囲気も兼ね備えたファッションです。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)