ファミマ、「Afternoon Tea」監修スイーツが本格的！ 紅茶香る17品を発売前に食べてみた＜試食レポ＞
「ファミリーマート」は、6月16日（火）から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発された全28品を発売。2019年から継続的にコラボレーションを実施してきた中でも過去最大の商品数がそろう今回の「アフタヌーンティー」フェアでは、アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、数種類のお茶を使ったラインナップがそろいます。今回クランクイン！トレンドは、一足先に一部商品を試食。それぞれのお茶の味わいが生かされた商品は、本格的な仕上がりでした。
【写真】新感覚の「琥珀糖」は見た目もキレイ！ 「Afternoon Tea」監修スイーツ詳細
■紅茶好き必見
今回試食したのは、一口食べるごとに、紅茶の芳醇な香りが口の中いっぱいに広がるデザート、焼き菓子、パン、菓子、アイス、ドリンクの全17品。
・「窯出しとろけるミルクティープリン」（税込 238円）
なめらかな舌触りと濃厚な味わいが人気の「窯出しとろけるプリン」が、アールグレイ風味で登場。天面にトッピングされたホイップクリームまで紅茶の香りをまとった本商品は、1口食べれば口の中いっぱいにアールグレイが広がり、至福感に満たされます。
・「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」（税込 248円）
ザクふわ食感のシューパフにかぶりつくと、中には、たっぷりのダブルクリームが。あっさりとした甘さのホイップクリームとアールグレイ香るクリームが絶妙なバランスで重なる味わい深い一品です。
・「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」（税込 298円）
サクッ、パリッ、とろ〜りの3つの食感が楽しい本商品は、甘さ控えめの紅茶風味ビスケットで、紅茶ソース入りの紅茶クリームを、紅茶味のチョコレートでコーティングした“紅茶づくし”のデザート。アールグレイの香りを存分に楽しみたい人におすすめ。
・「アールグレイ香る紅茶カヌレ」（税込 275円）
紅茶の香りをアップさせて再登場したカヌレ。外側のカリッとした食感と、内側のもっちりとした食感がクセになり、あっという間に完食してしまいました。コロッとした見た目がかわいい本商品は、おしゃれに決めたいティータイムにもぴったりでしょう。
・「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」（税込 198円）
焦がしバターのコクがじゅわっと広がる「ファミリーマート」のフィナンシェが、アールグレイの香りで並びます。バターとアールグレイのダブルの香りが堪能できる背徳感がたまりません。
・「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」（税込 195円）
華やかな香りのアールグレイを使用した生地を何層も重ねた贅沢な一品。甘さ控えめな味わいと、小腹が空いた時の間食にもちょうどいい大きさが魅力的です。
・「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」（税込 155円）
しっとりしたアールグレイ香る生地に、甘いグレーズをたっぷりかけたドーナツ。グレーズのサクッとした食感がアクセントになり、最後まで飽きずに食べられます。今回食べた17品の中で比較的甘さが強い本商品は、ブラックコーヒーと相性が良さそう。
・「紅茶とりんごのパウンドケーキ」（税込 190円）
セイロン紅茶を使用した生地に甘酸っぱいりんご果肉がたっぷり練り込まれた、まるでアップルティーのような味が楽しめるケーキです。アールグレイを使った商品と一緒に食べて、紅茶それぞれの魅力を感じてみては？
・「紅茶とオレンジのザクザククッキー」（税込 198円）
軽やかな香りのセイロン紅茶の香りと、爽やかなオレンジピールの風味が相性抜群。ザクザクとした食べ応えのあるクッキーは、オレンジピールの苦味をほのかに感じる大人味に仕上がっていました。
■紅茶の香るパン＆お菓子も盛りだくさん
・「アールグレイメロンパン」（税込 170円）
アールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをたっぷり塗った生地に、アールグレイのビスケット生地を被せたメロンパン。ボリューム満点の見た目ながら、軽い食感で食べやすいのがうれしい！
・「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」（税込 185円）
優しい甘みと香りが特徴のアールグレイクリームが、やわらかいクロワッサン生地の中にサンドされた一品は、ゆっくり過ごしたい休日の朝ごはんにもぴったり。アールグレイクリームの芳醇な香りをじっくり堪能して。
・「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」（税込 268円）
甘じょっぱりプレッツェルと香り高いアールグレイチョコのハーモニーがやみつきになり、食べる手が止まらなくなりました。とろっと溶けるチョコと、カリッと香ばしいプレッツェルの食感の違いを楽しんで。
・「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」（税込 198円）
1粒で紅茶の香りが存分に楽しめるクッキー。袋を開けると豊かな香りが広がります。ロイヤルミルクティー味という商品名の通りミルキーな甘さを感じる仕上がりで心がほっとする味わいでした。
・「紅茶とピーチの琥珀糖」（税込 450円）
宝石のような美しい見た目に食べる前からワクワクする琥珀糖は、ピンクがピーチ味、茶色がアールグレイ味。2種類の味と、カリッ＆ぷるっとした食感が楽しめる新感覚のお菓子は食べ方も多数。ピーチ味と紅茶味を一緒に食べてみると、ピーチティーを味わっているような気分になりました。
・「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」（税込 225円）
ほろ苦いオレンジピール入りのソースがアクセントになった大人味のアイス。個人的に夜のデザートタイムにおすすめしたい一品です。食べ進めるごとに、アールグレイの風味がより強く感じられる濃厚なミルクティーアイスは、華やかな香りが後引くおいしさ。
・「アップル香るティーソーダ」（税込 140円）
アップルの甘酸っぱい香りと炭酸の刺激が爽やかなフレーバーティーは、リフレッシュしたい時に飲めば、気分がスッキリしそう。暑い日にキンキンに冷やして堪能したい一杯です。
・「シャルドネティーサワー」（税込 177円）
今年の「Afternoon Tea」監修商品には、初のアルコール飲料が仲間入り。茶葉の爽やかな味わいと華やかなシャルドネの香りが広がる飲みやすいサワーでした。
梅雨が近づき、外出をする気が遠のくこれからの時期。紅茶香る華やかなスイーツとともに、お家時間を充実させるのはいかがでしょう（販売価格の消費税は8％計算）。
■紅茶好き必見
今回試食したのは、一口食べるごとに、紅茶の芳醇な香りが口の中いっぱいに広がるデザート、焼き菓子、パン、菓子、アイス、ドリンクの全17品。
・「窯出しとろけるミルクティープリン」（税込 238円）
なめらかな舌触りと濃厚な味わいが人気の「窯出しとろけるプリン」が、アールグレイ風味で登場。天面にトッピングされたホイップクリームまで紅茶の香りをまとった本商品は、1口食べれば口の中いっぱいにアールグレイが広がり、至福感に満たされます。
・「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」（税込 248円）
ザクふわ食感のシューパフにかぶりつくと、中には、たっぷりのダブルクリームが。あっさりとした甘さのホイップクリームとアールグレイ香るクリームが絶妙なバランスで重なる味わい深い一品です。
・「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」（税込 298円）
サクッ、パリッ、とろ〜りの3つの食感が楽しい本商品は、甘さ控えめの紅茶風味ビスケットで、紅茶ソース入りの紅茶クリームを、紅茶味のチョコレートでコーティングした“紅茶づくし”のデザート。アールグレイの香りを存分に楽しみたい人におすすめ。
・「アールグレイ香る紅茶カヌレ」（税込 275円）
紅茶の香りをアップさせて再登場したカヌレ。外側のカリッとした食感と、内側のもっちりとした食感がクセになり、あっという間に完食してしまいました。コロッとした見た目がかわいい本商品は、おしゃれに決めたいティータイムにもぴったりでしょう。
・「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」（税込 198円）
焦がしバターのコクがじゅわっと広がる「ファミリーマート」のフィナンシェが、アールグレイの香りで並びます。バターとアールグレイのダブルの香りが堪能できる背徳感がたまりません。
・「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」（税込 195円）
華やかな香りのアールグレイを使用した生地を何層も重ねた贅沢な一品。甘さ控えめな味わいと、小腹が空いた時の間食にもちょうどいい大きさが魅力的です。
・「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」（税込 155円）
しっとりしたアールグレイ香る生地に、甘いグレーズをたっぷりかけたドーナツ。グレーズのサクッとした食感がアクセントになり、最後まで飽きずに食べられます。今回食べた17品の中で比較的甘さが強い本商品は、ブラックコーヒーと相性が良さそう。
・「紅茶とりんごのパウンドケーキ」（税込 190円）
セイロン紅茶を使用した生地に甘酸っぱいりんご果肉がたっぷり練り込まれた、まるでアップルティーのような味が楽しめるケーキです。アールグレイを使った商品と一緒に食べて、紅茶それぞれの魅力を感じてみては？
・「紅茶とオレンジのザクザククッキー」（税込 198円）
軽やかな香りのセイロン紅茶の香りと、爽やかなオレンジピールの風味が相性抜群。ザクザクとした食べ応えのあるクッキーは、オレンジピールの苦味をほのかに感じる大人味に仕上がっていました。
■紅茶の香るパン＆お菓子も盛りだくさん
・「アールグレイメロンパン」（税込 170円）
アールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをたっぷり塗った生地に、アールグレイのビスケット生地を被せたメロンパン。ボリューム満点の見た目ながら、軽い食感で食べやすいのがうれしい！
・「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」（税込 185円）
優しい甘みと香りが特徴のアールグレイクリームが、やわらかいクロワッサン生地の中にサンドされた一品は、ゆっくり過ごしたい休日の朝ごはんにもぴったり。アールグレイクリームの芳醇な香りをじっくり堪能して。
・「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」（税込 268円）
甘じょっぱりプレッツェルと香り高いアールグレイチョコのハーモニーがやみつきになり、食べる手が止まらなくなりました。とろっと溶けるチョコと、カリッと香ばしいプレッツェルの食感の違いを楽しんで。
・「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」（税込 198円）
1粒で紅茶の香りが存分に楽しめるクッキー。袋を開けると豊かな香りが広がります。ロイヤルミルクティー味という商品名の通りミルキーな甘さを感じる仕上がりで心がほっとする味わいでした。
・「紅茶とピーチの琥珀糖」（税込 450円）
宝石のような美しい見た目に食べる前からワクワクする琥珀糖は、ピンクがピーチ味、茶色がアールグレイ味。2種類の味と、カリッ＆ぷるっとした食感が楽しめる新感覚のお菓子は食べ方も多数。ピーチ味と紅茶味を一緒に食べてみると、ピーチティーを味わっているような気分になりました。
・「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」（税込 225円）
ほろ苦いオレンジピール入りのソースがアクセントになった大人味のアイス。個人的に夜のデザートタイムにおすすめしたい一品です。食べ進めるごとに、アールグレイの風味がより強く感じられる濃厚なミルクティーアイスは、華やかな香りが後引くおいしさ。
・「アップル香るティーソーダ」（税込 140円）
アップルの甘酸っぱい香りと炭酸の刺激が爽やかなフレーバーティーは、リフレッシュしたい時に飲めば、気分がスッキリしそう。暑い日にキンキンに冷やして堪能したい一杯です。
・「シャルドネティーサワー」（税込 177円）
今年の「Afternoon Tea」監修商品には、初のアルコール飲料が仲間入り。茶葉の爽やかな味わいと華やかなシャルドネの香りが広がる飲みやすいサワーでした。
梅雨が近づき、外出をする気が遠のくこれからの時期。紅茶香る華やかなスイーツとともに、お家時間を充実させるのはいかがでしょう（販売価格の消費税は8％計算）。