山形県西川町の月山で、今月7日から東京都の65歳の男性が行方不明となっています。人が入れる場所の捜索はほぼ終了していて、現在はヘリコプターによる上空からの捜索が行われています。

行方が分からなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性（65）です。 警察によりますと、男性は今月7日、登山のために西川町月山沢の月山に入山したとみられていますが、その後行方がわからなくなっています。

月山スキー場の駐車場では男性の車が停められているのが確認されており、きのうの捜索では、付近の藪の中から男性のものとみられるスキー板やストック、バックパックなどが見つかりました。しかし、現在も男性の発見には至っていません。

捜索隊によりますと、きのうの段階で人が入れる場所については、ほぼすべて捜索を終えているという厳しい状況です。

このため、きょうは午前8時半過ぎから山形県警のヘリコプター「がっさん」が出動し、上空からの捜索を行っています。地上の捜索隊は、上空から新たな手がかりや発見があった場合に直ちにその場所に向かう準備をしているということです。