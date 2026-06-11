【NASCAR】第15戦 FireKeepers Casino 400（日本時間6月8日／ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ）

【実際の映像】2台が壁へ一直線！物凄いアクシデント＆気遣う姿

全米で絶大な人気を誇るストックカーレースの終盤、上位を争う2台のマシンが激しくウォールに激突するアクシデントが発生。衝撃を吸収するためのセーファーバリアが大きく曲がり、レースが20分31秒間にわたって赤旗中断となる緊迫した一幕があった。

アクシデントが起きたのは148周目、イエローコーションからのリスタート直後だった。4本のタイヤを交換し、万全の状態で上位を狙っていた9号車のチェイス・エリオットだったが、突如としてマシンのコントロールを失ってしまう。実況の増田隆生アナウンサーが「何があったんですかね」「いきなり外に流れましたよね」と困惑の声を上げるほどの急激な挙動だった。解説の天野雅彦氏は「リアがルースになって、キャッチしようとして……そしたらオートバイのハイサイドみたいに、急にグリップしちゃって右にいったのでは」と分析。エリオットのマシンは、外側から追い抜こうとしていた20号車のクリストファー・ベルを巻き込み、2台揃って外側の壁へ一直線に激突した。

激突の衝撃は大きく、ベルの20号車からは炎と黒煙が上がり、フロント部分が大破。エリオットの9号車もスピンしながらイン側の芝生を滑り、ピット入口のバリアに激突した。天野氏が「すごいアクシデント」と言及したこのクラッシュでは、コース外側の特殊緩衝壁であるセーファーバリアが大きく凹む事態に。天野氏は「いや凄いですよ、こんだけ曲がるのは」と、驚きを示した。この壁の安全性を確保し修復するため、レースは赤旗）が提示され、20分31秒間の中断を余儀なくされた。

幸いにも、両ドライバーは自力で車を降りた。救急車の前で合流した2人は、エリオットがベルの体を気遣うように叩き、「大丈夫か？」「ごめんな」と天野氏が言及したように、お互いを思いやる姿を見せ、放送席やファンを安堵させた。レース後、ベルは自身のXを更新し、「タフなアクシデントだったけれど、お互いに大きな怪我がなくて本当によかった。すぐに歩み寄ってくれたチェイスに感謝しているし、安全なマシンを提供してくれたチームやNASCARに感謝します」とツイートし、過酷なレースの裏にあるドライバー同士の固い絆を示している。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）