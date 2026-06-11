なか卯、ふわとろ旨辛ダレの「赤の親子丼」登場 - 温たまやチーズのせも!
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は6月10日より、「辛旨赤の親子丼」など3品を期間限定で販売している。
「辛旨赤の親子丼」は、なか卯自慢の“ふわとろ”な親子丼に奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレを合わせた夏にぴったりの一品。厳選した唐辛子を使用し、一口目の辛さから後引く辛さで、単調ではない“重層的な辛さ”を実現している。
なか卯「辛旨赤の親子丼」(並盛620円)
特製旨辛ダレには、コチュジャン、キレのある辛さが特長のヤンニョムジャン、おろし生姜、おろしにんにく、ラー油、ごま油などを使用し、辛さの中に深いコクが際立つ厚みのある味わいに。力強い辛さとやみつきになる味わいが食欲をかき立てる一杯となっている。価格は、ごはん小盛が600円、並盛が620円、ごはん大盛が720円。
なか卯「温たま赤の親子丼」(並盛730円)
また、“こだわり卵”の温たまをのせた「温たま赤の親子丼」(ごはん小盛710円、並盛730円、ごはん大盛830円)や、チーズのまろやかさを加えた「チーズ赤の親子丼」(同760円、780円、880円)も登場。辛旨・濃旨・醇旨の3種類から好みの“赤の親子丼”を選んで楽しむことができる。
なか卯「チーズ赤の親子丼」(並盛780円)
「辛旨赤の親子丼」は、なか卯自慢の“ふわとろ”な親子丼に奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレを合わせた夏にぴったりの一品。厳選した唐辛子を使用し、一口目の辛さから後引く辛さで、単調ではない“重層的な辛さ”を実現している。
なか卯「辛旨赤の親子丼」(並盛620円)
なか卯「温たま赤の親子丼」(並盛730円)
また、“こだわり卵”の温たまをのせた「温たま赤の親子丼」(ごはん小盛710円、並盛730円、ごはん大盛830円)や、チーズのまろやかさを加えた「チーズ赤の親子丼」(同760円、780円、880円)も登場。辛旨・濃旨・醇旨の3種類から好みの“赤の親子丼”を選んで楽しむことができる。
なか卯「チーズ赤の親子丼」(並盛780円)