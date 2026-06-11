◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。６回２／３を投げて今季ワーストの６安打４失点（自責３）。規定投球回にはあと１アウト届かなかった。防御率は１・０６に悪化。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”は継続も今季初めて１点台となった。リリーフ陣が逆転されて７勝目は幻となった。

打者としては３回に本塁打性の当たりを左翼手に“ホームランキャッチ”される不運もあったが、３点を追う９回に“打ち直し”となる１２号２ラン。月別最多の本塁打を放っている６月に通算６４発目となった。

前回登板の翌日４日（同５日）は打者としても試合に出場せず休養となったが、この日の試合後にロバーツ監督は１１日（同１２日）にＤＨとして出場することを明言した。前日には「（登板）翌日に休養を入れるかどうかはまだ決めていない。彼の疲労度やコンディションを見て、当日の状況を踏まえて判断するが、基本的にはラインアップに入ると考えている」と説明していた。