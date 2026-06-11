◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準々決勝 東北福祉大９―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）

２大会連続３８度目出場で連覇を目指す東北福祉大（仙台六大学）は９大会連続１６度目出場の大商大（関西六大学）に９―２で８回コールド勝ちし、４強入りした。

初回２死一、二塁でプロ注目の５番・佐藤悠太右翼手（４年＝報徳学園）の中前適時打で先制。２―０の５回には４番・小島慎也一塁手（４年＝東海大菅生）の中前打に相手の失策も絡み、２点を奪って４―０と点差を広げた。７回にも２点を追加し、６―２の８回無死一塁では１番・多田羅浩大左翼手（３年＝智弁和歌山）がこの日３本目となる安打を放って７―２。なおも無死一、二塁で３番・辻村大我中堅手（４年＝龍谷大平安）の三塁線へのセーフティーバントが決まると、悪送球で２人が生還して９―２とコールドを決めた。

投げては先発した猪俣駿太（４年＝明秀学園日立）が５回１／３を２失点と粘投。６回途中から登板した２番手・桜井椿稀（２年＝鶴岡東）は１被安打と好リリーフでリードを守り切った。