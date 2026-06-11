1児の母・宮崎宣子、長男に残された手作り弁当公開「食べるのがもったいないほど可愛い」「100点満点ですよ」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男に残されてしまった手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「手が込んでて尊敬」顔付きおにぎり詰まった2歳息子弁当
宮崎は「今日のお弁当85点」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当を投稿。黒豆や海苔で顔を作ったおにぎり、ブロッコリー、ハート型のチーズなど栄養バランスの良い可愛らしい弁当の写真を公開している。また「鉄分チーズ残されました」「えんどう豆も」と、息子に食べてもらえなかったおかずについても率直に明かしている。
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当」「食べるのがもったいないほど可愛い」「手が込んでて尊敬」「こんなお弁当を作ってもらえてうらやましい」「100点満点ですよ」「彩りが綺麗」「残されても十分満点のお弁当」などの反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「手が込んでて尊敬」顔付きおにぎり詰まった2歳息子弁当
◆宮崎宣子、長男に残されたおかず明かす
宮崎は「今日のお弁当85点」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当を投稿。黒豆や海苔で顔を作ったおにぎり、ブロッコリー、ハート型のチーズなど栄養バランスの良い可愛らしい弁当の写真を公開している。また「鉄分チーズ残されました」「えんどう豆も」と、息子に食べてもらえなかったおかずについても率直に明かしている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当」「食べるのがもったいないほど可愛い」「手が込んでて尊敬」「こんなお弁当を作ってもらえてうらやましい」「100点満点ですよ」「彩りが綺麗」「残されても十分満点のお弁当」などの反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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