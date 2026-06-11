隙のないクール美女が見せた「湯上がりの破壊力」！意外すぎる一面にキュン死注意【漫画 シェアハウス葵葉湯】

仕事に追われる毎日、ふと「誰かに癒やされたい」と思うことはありませんか？

今、読者の間で「ギャップがたまらない」と話題を呼んでいるのが、漫画『シェアハウス葵葉湯』のヒロイン・峰杏子（28歳）です。

普段は隙のないクールなWebデザイナーの彼女ですが、ひとたびお風呂上がりになると、その印象は激変します。

主人公の聡美悟（32歳）もタジタジの「湯上がりの破壊力」と、お茶目すぎる素顔の魅力に迫ります。

読めばきっと、彼女のファンになること間違いなしです。

隙のないクールビューティー・峰杏子

東京・白金に住むWebデザイナーの彼女は、実家の銭湯をシェアハウスにしようとする主人公・聡美悟のもとに内見に訪れます。

スタイリッシュな服装に身を包み、案内中もほとんど表情を崩さない、まさに「超絶クール美人」です。

湯上がりの破壊力！意外なお茶目さに読者も夢中

そんな隙のない杏子ですが、第1話の後半で読者の心を鷲掴みにするギャップを見せます。

突然葵葉湯を訪れ、お風呂上がりを見せた杏子は、ほんのりと頬を染め、色気たっぷりの姿で登場。主人公の悟も思わず「湯上がりの破壊力」と内心でたじろぐほどです。

さらに、湯上がりに冷蔵庫の前でめちゃくちゃ真剣にコーヒー牛乳を選び、こっそり2本飲もうとして「あっやつやっぱりだめでしょうかっ」と焦るなど、クールな外見からは想像もつかないお茶目な一面を見せます。

義理堅く心優しい一面も

実は彼女、かつて葵葉湯に心身ともに救われた経験があり、「お礼というか…」という思いでシェアハウスに応募していたことが発覚します。

最後は「ふつつか者ですが…これからよろしくお願いしますね」と優しく微笑む杏子。

クールさと可愛らしさ、そして心優しさを兼ね備えた彼女から目が離せません。