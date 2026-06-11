「あのヒットがチームにさらなる勢いをもたらしてくれた。本当に大きな一打だった」

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試合後のロバーツ監督はこう言ってベタボメした。

「あのヒット」とは日本時間10日のパイレーツ戦の七回、ドジャースが1点を勝ち越してなおも無死二塁の場面で、大谷翔平（31）が中堅左に放った適時二塁打のことだ。

ドジャースはこの回打者15人の猛攻で大量10得点。大谷の適時打が口火となり、一気に勝負を決めた。1イニング10得点以上は、2021年6月のカージナルス戦以来、5年ぶりだ。

メジャーで選手の実力を示す指標に「WAR」がある。打撃、走塁、守備、投球を総合的に判断、勝利への貢献度を表す数値で、WARはMVPを決める際の重要な指標になる。

10日現在、大谷のWAR「4.6」はメジャーでダントツ（打者として2.4、投手として2.2）。2位のフィリーズの左腕・サンチェス（29）とロイヤルズの遊撃手・ボビー・ウィット・ジュニア（25）の3.8に0.8の差をつけている。3点台はメジャーで6人しかいないから、大谷は頭ひとつ抜けているのだ（数字は米サイト「ファングラフス」から）。

「投票権をもつ記者に与えるインパクトもかなり大きい」

「フィジカルがとても良い。打球はよく飛ぶうえに、強い当たりも放っている。長打力はこれからさらに上がってくると思う。おまけに投手としてもすごい。彼がどれだけ特別な存在かがよく分かる」

ロバーツ監督が最近の大谷についてこう話しているように、特筆すべきは10試合に先発して防御率0.74と投手として飛び抜けた成績を残していることだ。

「大谷の過去4度のMVPは、いずれも打者としての貢献度が高く評価されたもの。極端な言い方をすれば、投手の方はおまけみたいな位置付けだった。二刀流としての評価も頭打ちだったものの、今季は投手としてブレーク。開幕からサイ・ヤング賞を狙える投球を続けている事実は、投票権をもつ記者に与えるインパクトもかなり大きいですからね。ナ・リーグにライバルらしいライバルがいないこともMVP獲得の追い風になる」（米誌コラムニストのビリー・デービス氏）

4年連続5度目のMVPは間違いないというのだ。

その大谷は11日のパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場し、4試合連続の投打同時出場。投げては6回2／3を102球、6安打4失点（自責3）、4四死球6奪三振で、今季初めて3失点以上を喫し、防御率は1.06となった。勝利投手の権利を持って降板したものの、8回に救援陣が逆転を許して7勝目は消滅。打っては9回に12号2ランを放ったが、1点届かずチームは敗れた。

◇ ◇ ◇

ところで、大谷の投球で心配なのが、前回登板時の負傷だ。患部からは血がにじんでおり、大谷が顔を歪める光景があった。いったい何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】大谷翔平が負傷して出血 では、それらについて詳しく報じている。