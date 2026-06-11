資産7億円の桐谷さん、珍しい優待品にネット衝撃「初めて見た」「レアで嬉しい」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、持ち株を紹介した。また、珍しい優待品の写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】見たことない！桐谷さん驚いた珍しい優待品
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「今日は郵便屋さんがビニール袋に入れて郵便物を持ってきてくれました。写真左の上の方の、中国銀行のカタログを入れて69通。下のほうは昨日届いた郵便物」と株主優待や配当に関係する書類が大量に届いたことを報告。
続けて「夕方から、昨日の郵便物の開封を始め、150通中を見ました、写真右は珍しい300円のクオカード。6390円から470円まで暴落したレノバの優待品」と伝えた。
優待品の300円のクオカードにネット上では「300円のクオカード初めて見た」「QUOカード300円めずらしいですね 珍しいけど、やっぱり500円のが嬉しいです」「300円のQUOカードなんて初めて見ました 100円なんて言うのもあるんでしょうか？」「300円の限定QUOカードはレアで嬉しいですね」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】見たことない！桐谷さん驚いた珍しい優待品
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「今日は郵便屋さんがビニール袋に入れて郵便物を持ってきてくれました。写真左の上の方の、中国銀行のカタログを入れて69通。下のほうは昨日届いた郵便物」と株主優待や配当に関係する書類が大量に届いたことを報告。
優待品の300円のクオカードにネット上では「300円のクオカード初めて見た」「QUOカード300円めずらしいですね 珍しいけど、やっぱり500円のが嬉しいです」「300円のQUOカードなんて初めて見ました 100円なんて言うのもあるんでしょうか？」「300円の限定QUOカードはレアで嬉しいですね」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。