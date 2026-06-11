原日出子、豚肩ロース煮込みやカンジャンセウの“仕込み調理”に絶賛の声「お家で作れるんですね…」「どれも美味しそう」
俳優の原日出子（66）が8日、自身のインスタグラムを更新し、朝の散歩で手に入れた新鮮な野菜を使った手料理の数々を披露。その丁寧な暮らしぶりに、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】「お家で作れるんですね…」ファン絶賛！原日出子が作る“仕込み調理”
原は「昨日の仕込み」と題して投稿。朝の散歩で週に2回開催される「みんなのカフェ」を訪れ、新鮮な野菜を購入したことを報告した。投稿では、小松菜やセロリ、にんじん、とうもろこしなどの新鮮な食材の写真を公開。さらに買い物を済ませた後、豚肩ロース肉を新玉ねぎたっぷりで煮込んだ一品や、赤海老を使った「カンジャンセウ」、小松菜の胡麻ナムル、ベビーコーンのオーブン焼きなどを仕込んだことを紹介している。
公開された写真には、しょうゆベースのタレに漬け込まれた赤海老や、鮮やかな緑色が食欲をそそる小松菜のナムルも並び、手間暇をかけた家庭料理の数々が映し出されていた。
この投稿にファンからは、「どれも美味しそうです」「カンジャンセウってどんなお料理ですか？」「お家で作れるんですね…レシピも知りたいところ」「朝のお散歩からお料理の仕込みまで、本当に丁寧な暮らしで素敵です」「原さんのお料理 いつも楽しみ」「色々なお料理が美味しそう」「豚肉の煮込みにカンジャンセウ作ってみたい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お家で作れるんですね…」ファン絶賛！原日出子が作る“仕込み調理”
原は「昨日の仕込み」と題して投稿。朝の散歩で週に2回開催される「みんなのカフェ」を訪れ、新鮮な野菜を購入したことを報告した。投稿では、小松菜やセロリ、にんじん、とうもろこしなどの新鮮な食材の写真を公開。さらに買い物を済ませた後、豚肩ロース肉を新玉ねぎたっぷりで煮込んだ一品や、赤海老を使った「カンジャンセウ」、小松菜の胡麻ナムル、ベビーコーンのオーブン焼きなどを仕込んだことを紹介している。
この投稿にファンからは、「どれも美味しそうです」「カンジャンセウってどんなお料理ですか？」「お家で作れるんですね…レシピも知りたいところ」「朝のお散歩からお料理の仕込みまで、本当に丁寧な暮らしで素敵です」「原さんのお料理 いつも楽しみ」「色々なお料理が美味しそう」「豚肉の煮込みにカンジャンセウ作ってみたい」などのコメントが寄せられている。