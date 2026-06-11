岡山天音、フジ火9『さよならノワール』に出演決定 刑事課キャストが一挙に解禁【コメントあり】
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に、俳優の岡山天音が出演することが発表された。
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
岡山が演じる鴨居卓海（かもい・たくみ）は、西池袋刑事課強行犯係。感情に流されないタイプで、コミュニケーションが苦手な白石絵梨子（しらいし・えりこ／北）ともよく会話する仲になるが、上司でコンビを組む中谷（味方）からは“何を考えているのか分からない奴”と思われている。同僚にもプライベートな部分を見せないのは、誰にも明かせないある過去を持っているからで…。
『ひらやすみ』(2025年、NHK)、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺』（2025年、NHK）、『冬のなんかさ、春のなんかね』（2026年、日本テレビ系）など、近年の話題作には欠かせない俳優となっている岡山。今年は「第50回 エランドール賞」「第６３回ギャラクシー賞」テレビ部門個人賞、「第５２回放送文化基金賞」演技賞を受賞し、俳優としての地位を確固たるものとしている。
◆岡山天音コメント
「飄々（ひょうひょう）とした佇まいの人物だと思います。その一方で複雑さを内包した形になる様、鴨居と追いかけっこの日々です。つかめそうで、つかめない、小憎らしさに翻弄（ほんろう）されています。これまでに作られてきた刑事ドラマとは違った構造のドラマになっていると思います。純粋に人と見つめ合うことの尊さを、掬（すく）い取っていただけるとうれしいです。素敵なキャストの皆様が演じる、それぞれのキャラクターたちの人間模様にも注目していただきたいです」
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
『ひらやすみ』(2025年、NHK)、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺』（2025年、NHK）、『冬のなんかさ、春のなんかね』（2026年、日本テレビ系）など、近年の話題作には欠かせない俳優となっている岡山。今年は「第50回 エランドール賞」「第６３回ギャラクシー賞」テレビ部門個人賞、「第５２回放送文化基金賞」演技賞を受賞し、俳優としての地位を確固たるものとしている。
◆岡山天音コメント
「飄々（ひょうひょう）とした佇まいの人物だと思います。その一方で複雑さを内包した形になる様、鴨居と追いかけっこの日々です。つかめそうで、つかめない、小憎らしさに翻弄（ほんろう）されています。これまでに作られてきた刑事ドラマとは違った構造のドラマになっていると思います。純粋に人と見つめ合うことの尊さを、掬（すく）い取っていただけるとうれしいです。素敵なキャストの皆様が演じる、それぞれのキャラクターたちの人間模様にも注目していただきたいです」