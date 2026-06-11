◇ナ・リーグ ドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板で、6回2/3、102球を投げ、6安打4失点（自責点3）で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず7勝目はならなかった。打撃では9回に中越え12号2ランを放つ意地をみせたが、3回に本塁打性の当たりを好捕される場面もあり、悔しい一戦となった。試合後は7回にABSチャレンジをしなかった場面を悔やんだ。

6−1の7回、安打と四球で無死一、二塁のピンチを招いたが2者連続三振で2死までこぎ着けた。ただ、ラウに3ボールからの4球目、直球を狙われ、右翼線へ2点二塁打を浴び、ここで降板。ラウの打席は際どい球が続き、特に3球目の外角低めの直球はストライクゾーンぎりぎりにところだった。球審の「ボール」という判定にマウンドの大谷は頭を叩いてABSチャレンジをしようとしたが、捕手ラッシングが制止。そのまま3ボールとなり、4球目を打たれた。

試合後、大谷は「一、二塁で2つ（アウトを）取ってから、際どいところにいっていたので、チャレンジしようかどうか迷いましたけど、チャレンジした方が良かったのかなって結果的にはそういう感じかなとは思います」と回想。

続けて「ここらへん（手を頭のてっぺんまであげるジェスチャーを見せ）まではいってましたけど、基本的には捕手が（ABSチャレンジの要求を）やるって方針ではあるので、相当自信がない限りはやらないですけど、シチュエーションはシチュエーションだったので、やってもよかったのかなって今思えば、そういう感じかなと」と少し悔しさをにじませた。