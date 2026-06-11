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6月14日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルをお届け！

今回登場するのは、先月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助（30）と、元乃木坂46のトップアイドル・能條愛未（31）夫妻。 舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで、笑いと驚き、そして祝福に満ちた1時間をお送りする。



■舞台共演での“ダダ漏れ恋”から結婚へ！ 可愛すぎる手作り弁当が急接近のキッカケ

2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と能條は、当初2カ月間ほとんど会話がなかったという。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近。 交際スタート後、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助さんに結婚を決意させる大きなキッカケとなった。



■プロポーズ直前、母・三田寛子が放ったまさかの「一言」とは！？

かつて自身もアイドルから梨園の妻となった母・三田寛子。橋之助さんがハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたものの、母・三田から返ってきたのはまさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声 。スタジオの司会陣も大混乱に陥った、その真意が明かされる。

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■家では「僕のこと好き？」連発！ 甘えん坊“くにちゃん”の素顔

外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、甘えん坊になることを能條が暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場～くにちゃんの愛らしい一面～」として紹介する。

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■中村米吉＆尾上右近も参戦！ 楽屋でのデレデレ事件簿を次々と暴露

番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條のカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。

■本人コメント

・出演にあたっての周囲の反応

中村橋之助：日本中で誰でも知る番組ですので今の僕たちにぴったりで楽しみとみなさん仰ってました。

能條愛未：「え！！？新婚さん出るの！？！絶対観る！」と皆様が嬉しそうに言ってくださるので、「新婚さんいらっしゃい！」という番組がいかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組という事をより実感しました！

・収録の感想

中村橋之助：どんなOAになってるのかドキドキです！ お二人に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。

能條愛未： すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計な事を話してしまっていないか心配ですが…

私達の共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、様々な視点からの愛あるコメントをたくさんいただきました。

・注目ポイント

中村橋之助：歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテイメントです！

普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！

番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれれば嬉しいです。

能條愛未：私達の仲の良さが伝わってくれたら嬉しいです。今回は1時間スペシャルという事で、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。是非ご覧ください！

【番組情報】

「新婚さんいらっしゃい！５５周年特別企画

歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！」

放送日時：6月14日（日）ひる12時55分～1時55分

（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）

※TVerで見逃し配信あり

MC：藤井隆・井上咲楽 出演：中村橋之助・能條愛未



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