「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）の元妻でタレント美奈子（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。YouTubeを数日間休むことを報告した。

「数日だけYouTube配信をお休みしようと思います」と毎日のように動画を更新しているYouTubeを少しの間、休むことを明かした。

「元気がないとかではないので、心配しないでください」と説明。「少しだけ頭と心を整理して、また笑って戻ってきます」とした。

「その時はまた、いつもみたいに楽しい時間を一緒に過ごせたら嬉しいです。いつも見てくれてありがとう」とファンに呼びかけた。

この投稿に、フォロワーからは「ゆっくり休んでね」「日常を大切にしてね」「無理せずゆっくり休んで下さいね」「ゆっくりした方がいいよ」「まだ笑顔で笑顔で戻って来て」などのコメントが寄せられている。

美奈子はYouTubeチャンネル「美奈子ファミリーTV」で、家族の様子で日々公開。登録者数は32万人を超えている。

今年4月の動画では引っ越ししたことを明かし、その理由について「家族の周りで怖いことが最近続いてまして…。つきまといとか、ゴミを知らない人に漁られていたりとか、ピンポンダッシュされたりとか。待ち伏せもあった」と説明していた。