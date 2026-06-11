【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパイレーツ戦に先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場し、６回２／３を投げて６安打４失点（自責点３）で勝敗はつかなかった。

打者としては九回に１２号２ランを放って５打数１安打２打点だった。チームは８―９で敗れた。

大谷は投手としては悔しい結果に終わった。

走者を出しながらも粘り強く投げていたが、四回にソロ本塁打を浴びた。被本塁打は５月５日以来だった。６―１で迎えた七回は四球と内野安打で走者をため、二死から２番打者に右翼線に２点二塁打を許してマウンドを降りた。その後に味方の失策でさらに１点を失った。４失点、自責点３は、いずれも今季ワーストだった。

七回の３点で相手打線を勢いづけてしまい、救援陣が逆転を許した。大谷の７勝目は消え、チームも逆転負けとなった。

ただ、この日は打者として打線に残れる二刀流の強みが生かされた。３点を追う九回一死一塁で、初球に来た真ん中の９９・１マイル（約１５９・５キロ）の直球を振り抜くと、打球は中堅左のフェンス奥にあるブルペンに飛び込んだ。３試合ぶりの本塁打となる１２号２ラン。後続が抑えられ、試合終了となったが、１点差に迫る大きな一発だった。